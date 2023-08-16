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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-1080132360.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:56+0000
2023-08-16T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى أن خسائر كييف بلغت نحو 250 عسكرياً، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وتم القضاء على نحو 250 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتدمير ثلاث مركبات عسكرية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع "إم 777" أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" ومحطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع طراز "إيه إن/تي بي كيو – 50".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-72-الميكانيكي-الأوكراني-1080131590.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"

11:56 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 16.08.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكد البيان أنه تم اعتراض أربعة صورايخ من طراز "هيمارس" وصاروخين من طراز "أوراغان".

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى أن خسائر كييف بلغت نحو 250 عسكرياً، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء "72 الميكانيكي" الأوكراني
11:30 GMT

وتابع البيان: "على محور دونيتسك، أسفرت ضربات سلاح الجو والطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية والعمليات الدفاعية البطولية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عن صد 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على محيط بلدات كراسنيغورفكا، نيفيليسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم القضاء على نحو 250 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتدمير ثلاث مركبات عسكرية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع "إم 777" أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" ومحطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع طراز "إيه إن/تي بي كيو – 50".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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