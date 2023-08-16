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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-بدأت-الاستعدادات-لجائحة-جديدة-1080126533.html
الدفاع الروسية: واشنطن تستعد لتنفيذ جائحة جديدة
الدفاع الروسية: واشنطن تستعد لتنفيذ جائحة جديدة
أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد،... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T09:15+0000
2023-08-16T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، إلا أنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية و حمى الخنازير الأفريقية.وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تطور-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1077441647.html
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روسيا

الدفاع الروسية: واشنطن تستعد لتنفيذ جائحة جديدة

09:15 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 16.08.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، خلال البحث عن طفرات فيروسية.
وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".
وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية تطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
26 مايو, 08:12 GMT
وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، إلا أنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية و حمى الخنازير الأفريقية.
وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".
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