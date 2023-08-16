https://sputnikarabic.ae/20230816/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-بدأت-الاستعدادات-لجائحة-جديدة-1080126533.html

الدفاع الروسية: واشنطن تستعد لتنفيذ جائحة جديدة

الدفاع الروسية: واشنطن تستعد لتنفيذ جائحة جديدة

أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد،... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T09:15+0000

2023-08-16T09:15+0000

2023-08-16T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، إلا أنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية و حمى الخنازير الأفريقية.وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تطور-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1077441647.html

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