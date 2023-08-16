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https://sputnikarabic.ae/20230816/الدفاع-الروسية-توقع-عقدا-لتوريد-أنظمة-اتصالات-محمولة-متعددة-المهام-1080140032.html
الدفاع الروسية توقع عقدا لتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة المهام
الدفاع الروسية توقع عقدا لتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة المهام
وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا مع شركة "بروتيوس للتكنولوجيا" لتصنيع وتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة الوظائف. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T13:56+0000
2023-08-16T13:56+0000
روسيا
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تم توقيع العقد من قبل رئيس المديرية الرئيسية لتسليح القوات المسلحة الروسية، الفريق أناتولي غولييف، والمدير العام "بروتيوس للتكنولوجيا" في منتدى الجيش 2023. ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة، ويزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html
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روسيا

الدفاع الروسية توقع عقدا لتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة المهام

13:56 GMT 16.08.2023
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استخدام قواذف آر بي جي الصاروخية - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
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وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا مع شركة "بروتيوس للتكنولوجيا" لتصنيع وتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة الوظائف.
تم توقيع العقد من قبل رئيس المديرية الرئيسية لتسليح القوات المسلحة الروسية، الفريق أناتولي غولييف، والمدير العام "بروتيوس للتكنولوجيا" في منتدى الجيش 2023.
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
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غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
أمس, 15:11 GMT
ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة، ويزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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