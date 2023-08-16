https://sputnikarabic.ae/20230816/الرئيس-الإيراني-يكشف-أين-ستنفق-بلاده-الودائع-المالية-المفرج-عنها-من-كوريا-الجنوبية-1080129128.html

الرئيس الإيراني يكشف أين ستنفق بلاده الودائع المالية المفرج عنها من كوريا الجنوبية

الرئيس الإيراني يكشف أين ستنفق بلاده الودائع المالية المفرج عنها من كوريا الجنوبية

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن "الودائع المالية المفرج عنها في الخارج ستستخدم في عملية تنمية الإنتاج المحلي". 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T10:16+0000

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وقال رئيسي، خلال اجتماع الحكومة، إن "الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي كان مظهرا من إنجازات الدبلوماسية المشرفة مقابل دبلوماسية الاستجداء"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الموضوع الأهم حول هذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وستحاول الحكومة إنفاق كل هذه الموارد بما يتماشى مع دعم الإنتاج والخطط المبررة اقتصاديا في مجال نمو الإنتاج".وكان حاكم البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قال السبت الماضي، إن سلطات كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها، وسيتم تحويلها إلى مصارف إيرانية في قطر.وقدم حاكم البنك المركزي الإيراني تهنئته لفريق الدبلوماسية الإيراني على نجاحه في الإفراج عن أصول بلاده المجمدة في الخارج، موضحا أن هذا العمل الدبلوماسي يفوق التكهنات الراهنة.ولفت محمد رضا فرزين إلى أنه تم تحويل الأموال من عملة الـ "وون" إلى عملة "اليورو"، على أن يتم قريبا إيداع هذه الأصول في حسابات 6 مصارف إيرانية لدى قطر.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت، الجمعة الماضي، بأن صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران تقضي بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.ونقلت وكالة "إرنا"، عن مصدر رسمي مطّلع على تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي تم برعاية دولة ثالثة، أن "الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، إلى جانب جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في بنك "TBI" العراقي، مضيفا أن المراحل الأولى من عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية في المصارف الأوروبية قد بدأت فعليا، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل تلك الأموال من الـ"وون" (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، بحسب قوله.وأوضح المصدر الرسمي أنه "بعد تحويل الأموال الإيرانية إلى "وون" ستنقل إلى مصرف في سويسرا، ومنها إلى حساب مصرفي في قطر، بهدف إتاحة تلك الأموال لإيران، وفور الحصول عليها سيتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين تماما".وذكر أن "عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستتم في قطر، فور تأكد طهران من حصولها على سحب أموالها من حساب إيراني في بنك قطري".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات على إيران بموجب مسودة اتفاق إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين، وذلك ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".يذكر أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، كانت قد وصفت نقل إيران 5 مواطنين أمريكيين محتجزين من السجن إلى وضعهم رهن الإقامة الجبرية بـ"الخطوة المشجعة".وأوضحت واتسون في بيان: "تلقينا تأكيدا بأن إيران أفرجت عن خمسة أمريكيين اعتقلوا ظلما ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية"، وأضاف البيان: "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة ما زالت مستمرة".وأفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".

https://sputnikarabic.ae/20230729/مساعد-الرئيس-الإيراني-استمرار-مفاوضات-الإفراج-عن-الأصول-الإيرانية-لدى-كوريا-الجنوبية-1079551672.html

https://sputnikarabic.ae/20230812/البنك-المركزي-الإيراني-كوريا-الجنوبية-أفرجت-عن-أرصدتنا-المجمدة-لديها-1080011875.html

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