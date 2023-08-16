https://sputnikarabic.ae/20230816/الرئيس-المصري-يوضح-السبب-الحقيقي-لأزمة-انقطاع-الكهرباء-في-البلاد-فيديو-1080140294.html
الرئيس المصري يوضح السبب الحقيقي لأزمة انقطاع الكهرباء في البلاد... فيديو
الرئيس المصري يوضح السبب الحقيقي لأزمة انقطاع الكهرباء في البلاد... فيديو
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية واجهت أزمة كهرباء حقيقية، ما جعل الحكومة تضطر لتخفيف الأحمال. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T14:17+0000
2023-08-16T14:17+0000
2023-08-16T14:17+0000
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جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال زيارته لمدينة السلوم، ولقائه بالأهالي، اليوم الأربعاء.وأضاف السيسي أن "الدولة اضطرت لتخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية، مع ذروة ارتفاع الحرارة في الشهرين الماضيين".وتابع: "الكهرباء ووقود السيارات نبيعه بالجنيه، لكننا نشتري الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات بالدولار، وبالتالي لما يكون عندنا عبء كلنا نساع بعضنا، إحنا مبنخبيش عليكم حاجة".وواصل قائلا: "كل تحدي نقدر نعبره مش بجهد الدولة، وإنما بفهم الناس إن التحدي يمكن التغلب عليه بالعمل والصبر".كما لفت السيسي إلى أن مصر واجهت أزمة كهرباء حقيقية بعد أحداث 2011، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من عبورها بفضل الله.يذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت المحافظات المصرية المختلفة انقطاعا في التيار الكهربائي، أحيانا لعدة مرات يوميا، وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن إجراءات جديدة بشأن أزمة الكهرباء، بينها العمل من المنزل خلال شهر أغسطس/ آب، مشيرا إلى أن "تخفيف الأحمال سيكون من ساعة إلى ساعتين يوميا في كل منطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230805/مصر-تبدأ-تطبيق-قرار-العمل-من-المنزل-للموظفين-بسبب-أزمة-الكهرباء-1079820067.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
الرئيس المصري يوضح السبب الحقيقي لأزمة انقطاع الكهرباء في البلاد... فيديو
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية واجهت أزمة كهرباء حقيقية، ما جعل الحكومة تضطر لتخفيف الأحمال.
جاءت تصريحات الرئيس المصري
، خلال زيارته لمدينة السلوم، ولقائه بالأهالي، اليوم الأربعاء.
وأضاف السيسي أن "الدولة اضطرت لتخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية، مع ذروة ارتفاع الحرارة
في الشهرين الماضيين".
وأوضح أن "حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات، بعد تكلفة الزيادة في الأسعار، أصبح عبئا على الحكومة".
وتابع: "الكهرباء ووقود السيارات نبيعه بالجنيه، لكننا نشتري الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات بالدولار، وبالتالي لما يكون عندنا عبء كلنا نساع بعضنا، إحنا مبنخبيش عليكم حاجة".
وواصل قائلا: "كل تحدي نقدر نعبره مش بجهد الدولة، وإنما بفهم الناس إن التحدي يمكن التغلب عليه بالعمل والصبر".
كما لفت السيسي إلى أن مصر واجهت أزمة كهرباء حقيقية بعد أحداث 2011، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من عبورها بفضل الله.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت المحافظات المصرية المختلفة انقطاعا في التيار الكهربائي
، أحيانا لعدة مرات يوميا، وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن إجراءات جديدة بشأن أزمة الكهرباء، بينها العمل من المنزل خلال شهر أغسطس/ آب، مشيرا إلى أن "تخفيف الأحمال سيكون من ساعة إلى ساعتين يوميا في كل منطقة".