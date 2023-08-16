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السوداني: العراق لن يستورد مشتقات نفطية بعد تشغيل مصفى بيجي
السوداني: العراق لن يستورد مشتقات نفطية بعد تشغيل مصفى بيجي
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بغداد لن تكون بحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية بعد تشغيل مصفى بيجي. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T15:08+0000
2023-08-16T15:08+0000
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جاء ذلك خلال زيارته للمدينة التابعة لمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".ولفت السوداني إلى وجود العديد من المنشآت الاقتصادية المهمة في المدينة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها هدف استراتيجي تعمل على تحقيقه وهو تحويلها إلى موقع اقتصادي حيوي.وتضم المدينة منشآت نفطية ومحطات كهرباء ومدنا صناعية وتمثل حلقة وصل مهمة بين مركز محافظة صلاح الدين و3 محافظات أخرى هي الموصل وكركوك والأنبار.ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تمكنت من استعادة المعدات المسروقة من المصفى بمساعدة جهات رسمية وغير رسمية، مشيرا إلى أنها تمثل نسبة كبيرة من المعدات الخاصة بالمصفى.وأكد محمد شياع السوداني أنه سيتم تشغيل المصفى قريبا ليعمل بطاقته التصميمية التي تقدر بـ 150 ألف برميل نفط يوميا، مشيرا إلى أن ذلك سيغلق باب استيراد مشتقات النفط.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال السوداني إن بغداد تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط حتى تستطيع الاستغناء عن الاستيراد والاتجاه نحو التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة له.
https://sputnikarabic.ae/20230401/العراق-يسعى-لرفع-إنتاجية-المصافي-النفطية-للاستغناء-عن-الاستيراد-1075404596.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط

السوداني: العراق لن يستورد مشتقات نفطية بعد تشغيل مصفى بيجي

15:08 GMT 16.08.2023
© AFP 2023النفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023
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قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بغداد لن تكون بحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية بعد تشغيل مصفى بيجي.
جاء ذلك خلال زيارته للمدينة التابعة لمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".
ولفت السوداني إلى وجود العديد من المنشآت الاقتصادية المهمة في المدينة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها هدف استراتيجي تعمل على تحقيقه وهو تحويلها إلى موقع اقتصادي حيوي.
وتضم المدينة منشآت نفطية ومحطات كهرباء ومدنا صناعية وتمثل حلقة وصل مهمة بين مركز محافظة صلاح الدين و3 محافظات أخرى هي الموصل وكركوك والأنبار.
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ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تمكنت من استعادة المعدات المسروقة من المصفى بمساعدة جهات رسمية وغير رسمية، مشيرا إلى أنها تمثل نسبة كبيرة من المعدات الخاصة بالمصفى.
وأكد محمد شياع السوداني أنه سيتم تشغيل المصفى قريبا ليعمل بطاقته التصميمية التي تقدر بـ 150 ألف برميل نفط يوميا، مشيرا إلى أن ذلك سيغلق باب استيراد مشتقات النفط.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال السوداني إن بغداد تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط حتى تستطيع الاستغناء عن الاستيراد والاتجاه نحو التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة له.
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