عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-في-مقاطعة-خيرسون-بـقصف-مدفعي-ليلا-1080125078.html
القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في مقاطعة خيرسون بـقصف مدفعي ليلا
القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في مقاطعة خيرسون بـقصف مدفعي ليلا
أكد متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية ليلا، مدينتي نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا والقرى المجاورة على... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:17+0000
2023-08-16T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063206264_0:0:3413:1919_1920x0_80_0_0_3fef195c0d49b865582e2e30319e811f.jpg
وقال المتحدث للصحفيين "خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنى التحتية المدنية فينوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وساغي وغورنوستايفكا، فيليكايا ليبيتيخا، حيث أطلق ما مجموعه 32 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".ويذكر أنه في يوم أمس الثلاثاء، تم قصف أليوشكي وبيشانوفكا وستارايا زبورييفكا ودنيبرياني وبودستيبنويه في الضفة اليسرى لنهر دنيبر الخاضعة لسيطرة القوات الروسية بـ57 قذيفة أوكرانية.وأصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تقصف-ديرا-في-خيرسون-1080047915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063206264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76ed49d836b35628221058a4636b3093.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في مقاطعة خيرسون بـقصف مدفعي ليلا

08:17 GMT 16.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدخل مدينة خيرسون
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية ليلا، مدينتي نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا والقرى المجاورة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقال المتحدث للصحفيين "خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنى التحتية المدنية فينوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وساغي وغورنوستايفكا، فيليكايا ليبيتيخا، حيث أطلق ما مجموعه 32 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".
أصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
14 أغسطس, 10:22 GMT
ويذكر أنه في يوم أمس الثلاثاء، تم قصف أليوشكي وبيشانوفكا وستارايا زبورييفكا ودنيبرياني وبودستيبنويه في الضفة اليسرى لنهر دنيبر الخاضعة لسيطرة القوات الروسية بـ57 قذيفة أوكرانية.
وأصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала