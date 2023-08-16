https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-اتجاه-كوبيانسك-1080131426.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على اتجاه كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لتجمع قوات "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:24+0000
2023-08-16T11:24+0000
2023-08-16T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وجاء في بيان الدفاع، "على اتجاه كوبيانسك، نفذت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" من القوات، عمليات هجومية ضمن قطاع عملياتها المحددة وحسنت الوضع على طول خط المواجهة".وأضافت الدفاع أنه تم صد، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، تسع هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 14 و32 و44 و95 في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأولشانا و سينكوفكا في منطقة خاركوف.وشنت القوات الروسية، يوم أمس الثلاثاء، هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.وبحسب بيان الدفاع، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني التي تخفت بين الغابات.وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبط الرمايات باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-وأخرى-تنقض-على-خندق-وتحيد-جنوده-فيديو--1080126729.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على اتجاه كوبيانسك
11:24 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لتجمع قوات "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.
وجاء في بيان الدفاع، "على اتجاه كوبيانسك، نفذت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" من القوات، عمليات هجومية ضمن قطاع عملياتها المحددة وحسنت الوضع على طول خط المواجهة".
وأضافت الدفاع أنه تم صد، بدعم من الطيران ونيران المدفعية
، تسع هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 14 و32 و44 و95 في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأولشانا و سينكوفكا في منطقة خاركوف.
وشنت القوات الروسية، يوم أمس الثلاثاء، هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية
، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.
وبحسب بيان الدفاع، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني
التي تخفت بين الغابات.
وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبط الرمايات
باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.