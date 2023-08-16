https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعة-أوكرانية-وتدمر-معداتها-في-جنوب-دونيتسك-1080132865.html
القوات الروسية تقضي على مجموعة أوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
القوات الروسية تقضي على مجموعة أوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت نحو 140 جنديا ودمرت 9 وحدات من المعدات. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T12:13+0000
2023-08-16T12:13+0000
2023-08-16T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_0:49:1078:655_1920x0_80_0_0_a6974841c155f6913d0b5bb63ffbcc77.jpg
وجاء في بيان الدفاع أن مجموعة "فوستوك" قضت على 140 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة لتدمير 9 وحدات من المعدات بما في ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين".وأضافت الدفاع، "على اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، من القوات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هزيمة كبيرة، للعدو في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو خلال اليوم أكثر من 140 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" من طراز "بالادين" الأمريكية الصنع.وشنت القوات الروسية، يوم أمس الثلاثاء، هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.وبحسب بيان الدفاع، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني التي تخفت بين الغابات.وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبط الرمايات باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-72-الميكانيكي-الأوكراني-1080131590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_53:0:1014:721_1920x0_80_0_0_3c83b34522de76d3ee4abd2f9886bbe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تقضي على مجموعة أوكرانية وتدمر معداتها في جنوب دونيتسك
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية حيدت نحو 140 جنديا ودمرت 9 وحدات من المعدات.
وجاء في بيان الدفاع أن مجموعة "فوستوك" قضت على 140 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة لتدمير 9 وحدات من المعدات بما في ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين".
وأضافت الدفاع، "على اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، من القوات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هزيمة كبيرة، للعدو في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو خلال اليوم أكثر من 140 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" من طراز "بالادين" الأمريكية الصنع.
وشنت القوات الروسية، يوم أمس الثلاثاء، هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية
، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.
وبحسب بيان الدفاع، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني
التي تخفت بين الغابات.
وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبط الرمايات
باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.