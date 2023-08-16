https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-72-الميكانيكي-الأوكراني-1080131590.html
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء "72 الميكانيكي" الأوكراني
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء "72 الميكانيكي" الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الآلي 72 التابع للجيش الأوكراني في دونيتسك. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:30+0000
2023-08-16T11:30+0000
2023-08-16T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في منطقة باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية دمرت القوات الروسية مركز قيادة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكد البيان أنه تم اعتراض أربعة صورايخ من طراز "هيمارس" وصواريخين من طراز "أوراغان".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-اتجاه-كوبيانسك-1080131426.html
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روسيا
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء "72 الميكانيكي" الأوكراني
11:30 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الآلي 72 التابع للجيش الأوكراني في دونيتسك.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في منطقة باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية دمرت القوات الروسية مركز قيادة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 26 مركبة جوية دون طيار في مناطق تافولجانكا وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وسيفيرودونيتسك وليسيشانسك وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد البيان أنه تم اعتراض أربعة صورايخ من طراز "هيمارس" وصواريخين من طراز "أوراغان".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.