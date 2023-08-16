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https://sputnikarabic.ae/20230816/المحادثات-الأمريكية-التركية-حول-بدائل-لصفقة-الحبوب-لا-تزال-بمرحلة-المقترحات-1080124122.html
المحادثات الأمريكية التركية حول بدائل لصفقة الحبوب لا تزال بمرحلة المقترحات
المحادثات الأمريكية التركية حول بدائل لصفقة الحبوب لا تزال بمرحلة المقترحات
أكد مصدر تركي مشارك في المحادثات بين أنقرة وواشنطن بشأن بدائل لصفقة الحبوب، أنها لم تخرج عن طور المحادثات، ولم يتم التوصل لأية قرارات أو خطة بعد. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T07:06+0000
2023-08-16T07:06+0000
العالم
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وقال المصدر التركي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المفاوضات حتى الآن تجري حول مقترحات أمريكية، ولكن حتى الآن، ما زال كل شيء طور النقاش، ولم يتم اتخاذ قرارات أو وضع خطة معينة".وأضاف المصدر أن "تركيا تواصل المباحثات مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف صفقة الحبوب، وفي الوقت نفسه، تبقى على اتصال مع روسيا".وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها".وأشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230809/انخفاض-مداخيل-أوكرانيا-من-صادرات-الحبوب-بمقدار-النصف-مع-إنهاء-الصفقة--1079897630.html
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العالم
العالم

المحادثات الأمريكية التركية حول بدائل لصفقة الحبوب لا تزال بمرحلة المقترحات

07:06 GMT 16.08.2023
© Sputnikالتحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
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أكد مصدر تركي مشارك في المحادثات بين أنقرة وواشنطن بشأن بدائل لصفقة الحبوب، أنها لم تخرج عن طور المحادثات، ولم يتم التوصل لأية قرارات أو خطة بعد.
وقال المصدر التركي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المفاوضات حتى الآن تجري حول مقترحات أمريكية، ولكن حتى الآن، ما زال كل شيء طور النقاش، ولم يتم اتخاذ قرارات أو وضع خطة معينة".
وأضاف المصدر أن "تركيا تواصل المباحثات مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف صفقة الحبوب، وفي الوقت نفسه، تبقى على اتصال مع روسيا".
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة
9 أغسطس, 05:15 GMT
وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها".
وأشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
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