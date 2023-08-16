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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الناتو-يوضح-موقفه-من-انضمام-أوكرانيا--1080137294.html
الناتو يوضح موقفه من انضمام أوكرانيا
الناتو يوضح موقفه من انضمام أوكرانيا
كتبت صحيفة غربية، في بيان، أن موقف الناتو بشأن قضية انضمام كييف إلى الحلف لا يزال كما هو، وأن الكتلة العسكرية ستستمر في دعم أوكرانيا "من أجل سلام دائم". 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T13:49+0000
2023-08-16T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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لم يستبعد مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان جونسن، في اليوم السابق، إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها لصالح روسيا.وأشار جونسن أيضًا إلى أن مناقشة الوضع المحتمل بعد الصراع جارية وأن قضية نقل الأراضي إلى روسيا قد أثيرت بالفعل.ونقلت صحيفة "الغارديان" عن ممثل الناتو قوله: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، نحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم، وموقف الحلف واضح ولم يتغير".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.وفي القمة الليتوانية، وافقت دول الكتلة على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا-الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الكتلة، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230816/بعد-حديث-بوتين-عن-خطط-الدمج-من-هم-أعضاء-أوكوس-وما-علاقتهم-بـ-الناتو-1080135746.html
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العالم
العالم

الناتو يوضح موقفه من انضمام أوكرانيا

13:49 GMT 16.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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كتبت صحيفة غربية، في بيان، أن موقف الناتو بشأن قضية انضمام كييف إلى الحلف لا يزال كما هو، وأن الكتلة العسكرية ستستمر في دعم أوكرانيا "من أجل سلام دائم".
لم يستبعد مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان جونسن، في اليوم السابق، إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها لصالح روسيا.
وأشار جونسن أيضًا إلى أن مناقشة الوضع المحتمل بعد الصراع جارية وأن قضية نقل الأراضي إلى روسيا قد أثيرت بالفعل.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن ممثل الناتو قوله: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، نحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم، وموقف الحلف واضح ولم يتغير".
غواصة أمريكية فلوريدا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
بعد حديث بوتين عن "خطط الدمج"… من هم أعضاء "أوكوس" وما علاقتهم بالناتو؟
13:28 GMT
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.
وفي القمة الليتوانية، وافقت دول الكتلة على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا-الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الكتلة، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
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