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https://sputnikarabic.ae/20230816/بوتين-الرياضة-العالمية-تدهورت-إثر-تسييسها-وإضفاء-الطابع-التجاري-على-اللجنة-الأولمبية--1080143434.html
بوتين: الرياضة العالمية تدهورت إثر تسييسها وإضفاء الطابع التجاري على اللجنة الأولمبية
بوتين: الرياضة العالمية تدهورت إثر تسييسها وإضفاء الطابع التجاري على اللجنة الأولمبية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الرياضة العالمية تدهورت إثر تسييسها وإضفاء الطابع التجاري على اللجنة الأولمبية الدولية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T15:37+0000
2023-08-16T15:37+0000
روسيا
رياضة
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "للأسف، نتيجة لتسييس المؤسسات الرياضية الدولية والمزيد من الاستغلال التجاري للحركة الأولمبية الدولية، نرى تدهوراً محدداً هناك، لكن حتماً هذا سيترتب عليه بكل بساطة إنشاء هياكل موازية في مجال الرياضة الدولية".يذكر أنه في وقت سابق، سمح المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات وفقاً لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.ويشار إلى أنه في حزيران/ يونيو الماضي، لم تصدر الحكومة الإسبانية تأشيرات لأعضاء المنتخب الوطني للشباب الروسي تحت سن الـ20 للمشاركة في بطولة أوروبا.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم دعوة الرياضيين الروس بغير العادل والمسيس.
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روسيا, رياضة
روسيا, رياضة

بوتين: الرياضة العالمية تدهورت إثر تسييسها وإضفاء الطابع التجاري على اللجنة الأولمبية

15:37 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Michael Klimentiev فلاديمير بوتين
 فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Michael Klimentiev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الرياضة العالمية تدهورت إثر تسييسها وإضفاء الطابع التجاري على اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "للأسف، نتيجة لتسييس المؤسسات الرياضية الدولية والمزيد من الاستغلال التجاري للحركة الأولمبية الدولية، نرى تدهوراً محدداً هناك، لكن حتماً هذا سيترتب عليه بكل بساطة إنشاء هياكل موازية في مجال الرياضة الدولية".
يذكر أنه في وقت سابق، سمح المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات وفقاً لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.
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ويشار إلى أنه في حزيران/ يونيو الماضي، لم تصدر الحكومة الإسبانية تأشيرات لأعضاء المنتخب الوطني للشباب الروسي تحت سن الـ20 للمشاركة في بطولة أوروبا.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم دعوة الرياضيين الروس بغير العادل والمسيس.
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