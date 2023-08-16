https://sputnikarabic.ae/20230816/خبير-عسكري-تعاون-استخباري-بريطاني-أوكراني-لضرب-المصالح-الروسية-في-أفريقيا-1080141366.html

خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في أفريقيا

خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في أفريقيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T14:35+0000

2023-08-16T14:35+0000

2023-08-16T14:35+0000

راديو

بلا قيود

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خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في إفريقيا خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في إفريقيا

كييف تنقل آخر احتياطاتها إلى ساحة المعركة في مقاطعة زابوروجيه. عن هذا تحدث الأكاديمي في العلاقات الدولية، الدكتور مصطفى خالد المحمد:المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا لتقويض التعاون بين روسيا والدول الأفريقية. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:رئيس الوزراء النيجري الجديد يعلن استعداده للحوار لتجاوز الأزمة. ويقول رئيس تحرير مجلة "إفريقيا واسيا" الفرنسية ماجد نعمة، في حديث لبرنامجنا:استمرار الاشتباكات بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" وقيادة ثوار مصراتة تعلن حالة النفير لكتائب المدينة. عن ذلك قال المحلل السياسي والمختص في شؤون الهجرة الدكتور حسام الدين العبدلي:وعن الاشتباكات الدائرة في ليبيا بين الكتائب المسلحة علق أيضا الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي:إبرام أول صفقة لبيع النفط الخام من أبو ظبي بموجب نظام تسوية العملة المحلية. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:انضمام المغرب لتجمع "بريكس" يحقق العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين. ويقول الخبير الاقتصادي المهدي الفقير في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي..

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2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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