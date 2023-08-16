https://sputnikarabic.ae/20230816/خبير-عسكري-تعاون-استخباري-بريطاني-أوكراني-لضرب-المصالح-الروسية-في-أفريقيا-1080141366.html
خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في أفريقيا
خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في أفريقيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T14:35+0000
2023-08-16T14:35+0000
2023-08-16T14:35+0000
راديو
بلا قيود
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خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في إفريقيا
خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في إفريقيا
كييف تنقل آخر احتياطاتها إلى ساحة المعركة في مقاطعة زابوروجيه. عن هذا تحدث الأكاديمي في العلاقات الدولية، الدكتور مصطفى خالد المحمد:المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا لتقويض التعاون بين روسيا والدول الأفريقية. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:رئيس الوزراء النيجري الجديد يعلن استعداده للحوار لتجاوز الأزمة. ويقول رئيس تحرير مجلة "إفريقيا واسيا" الفرنسية ماجد نعمة، في حديث لبرنامجنا:استمرار الاشتباكات بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" وقيادة ثوار مصراتة تعلن حالة النفير لكتائب المدينة. عن ذلك قال المحلل السياسي والمختص في شؤون الهجرة الدكتور حسام الدين العبدلي:وعن الاشتباكات الدائرة في ليبيا بين الكتائب المسلحة علق أيضا الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي:إبرام أول صفقة لبيع النفط الخام من أبو ظبي بموجب نظام تسوية العملة المحلية. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:انضمام المغرب لتجمع "بريكس" يحقق العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين. ويقول الخبير الاقتصادي المهدي الفقير في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي..
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
بلا قيود, аудио
خبير عسكري: تعاون استخباري بريطاني أوكراني لضرب المصالح الروسية في أفريقيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
كييف تنقل آخر احتياطاتها إلى ساحة المعركة في مقاطعة زابوروجيه. عن هذا تحدث الأكاديمي في العلاقات الدولية، الدكتور مصطفى خالد المحمد:
"إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من إرسال الأسلحة لأوكرانيا هو مجرد استنزاف للأسلحة الأمريكية ولإنتاج الدول الغربية لذلك لا نرى الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم أبدا، حتى على مستوى قرية صغيرة لم يستطيعوا أن يحصلوا عليها من القوات الروسية مع العلم الكميات الممنوحة لكييف ليست بالقليلة".
المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا لتقويض التعاون بين روسيا والدول الأفريقية. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:
"أعتقد أن هذا تعاون استخباري بين المخابرات البريطانية والأوكرانية لضرب بعض المصالح الروسية في أفريقيا وتحديدا في النيجر وإفريقيا الوسطى وربما بعض الدول التي تتعاون مع روسيا في منطقة الساحل. وأيضا الأيادي الفرنسية ليست ببعيدة عن هذا التعاون وهو في إطار التعاون الاستخباراتي لضرب المصالح الروسية في أفريقيا، ولكن يتم استغلال أوكرانيا باعتبارها الان في عداء مع روسيا".
رئيس الوزراء النيجري الجديد يعلن استعداده للحوار لتجاوز الأزمة. ويقول رئيس تحرير مجلة "إفريقيا واسيا" الفرنسية ماجد نعمة، في حديث لبرنامجنا:
"أن يعود بازوم إلى السلطة، هذا مستبعد نطرا إلى الكثير من السوابق في أفريقيا، أما الحديث عن تسوية سياسية، يعني إقامة سلطة سياسية، يشرف عليها الجنرالات، وتنظيم انتخابات جديدة في فترة زمنية معينة، كما جرى في مالي وكل البلدان التي شهدت انقلابات عسكرية".
استمرار الاشتباكات بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" وقيادة ثوار مصراتة تعلن حالة النفير لكتائب المدينة. عن ذلك قال المحلل السياسي والمختص في شؤون الهجرة الدكتور حسام الدين العبدلي:
"إن الاشتباكات لم تتطور كثرا بسبب التدخل المبكر من قبل الحكومة ولكن لم نتمن أن تكون هناك أي اصطفافات ما بين القوات الخارجية وإذا كانت هناك أي اصطفافات مع اللواء 444 أو مع جهاز الردع سوف تكون هناك معارك كبيرة في العاصمة طرابلس".
وعن الاشتباكات الدائرة في ليبيا بين الكتائب المسلحة علق أيضا الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي:
"هناك مأساة كانت خلال اليومين الماضيين مع أكثر من 20 قتيلا و100 جريح ووجود إشكاليات عميقة جدا تدل على أن الأمور شبه كارثية وبحاجة إلى إصلاح مع هشاشة الاستقرار بدليل أن هناك قرع لطبول الحرب لذلك ليبيا تحتاج الآن إلى استراتيجية واعية وقواعد دستورية تحكمها".
إبرام أول صفقة لبيع النفط الخام من أبو ظبي بموجب نظام تسوية العملة المحلية. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:
"يدور الحديث اليوم عن زمن المدفوعات بالعملات الوطنية، وهذا يعني أن العالم سيكون أمام مشهد جديد بالنسبة للسلع الوطنية كالنفط والقمح وغيره، وإذا استمر هذا النهج، سيكون الدولار أمام مرحلة تقهقر لن تنتهي".
انضمام المغرب لتجمع "بريكس" يحقق العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين. ويقول الخبير الاقتصادي المهدي الفقير في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"المغرب لا تنظر إلى عضوية البريكس بشكل نمطي، وإنما كتكتل اقتصادي دولي مهم، كما أن المغرب في مصاف الدول الصاعدة، ولها قوة اقتصادية واعدة لجميع الأطراف، وعندما تريد الانضمام ، فهي تريد ذلك عن اقتناع تام، وليس كشكل بروتوكولي".
التفاصيل في الملف الصوتي..