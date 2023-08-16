https://sputnikarabic.ae/20230816/زامبيا-احتجاز-طائرتين-محملتين-بكميات-أموال-وذهب-ضخمة-إحداهما-مصرية-1080123203.html
زامبيا... احتجاز طائرتين محملتين بكميات أموال وذهب ضخمة إحداهما مصرية
زامبيا... احتجاز طائرتين محملتين بكميات أموال وذهب ضخمة إحداهما مصرية
أعلنت زامبيا، أنها "احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقداً و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T05:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام زامبية، بأن "المعلومات تشير إلى أن الطائرة التي تم احتجازها في مطار كينيث كاوندا الدولي تنتمي إلى بعض رجال الأعمال المصريين".ونقلت عن ناسون باندا، المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، قوله: "إن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، هبطت الإثنين، نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا".وأوضح باندا، "أجرينا بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، و5 مسدسات، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب".كما أضاف مدير هيئة مكافحة المخدرات الزامبي، أنه "تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية"، مشيراً أن الأموال التي تم ضبطها عُهد بها إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيقات. وأكد باندا، أنه "جرى احتجاز عدد كبير من الأشخاص، من بينهم 6 مصريين، ومواطن زامبي وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، وذلك وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الشرق الأوسط
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الشرق الأوسط
زامبيا... احتجاز طائرتين محملتين بكميات أموال وذهب ضخمة إحداهما مصرية
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أعلنت زامبيا، أنها "احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقداً و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة.
وأفادت وسائل إعلام زامبية
، بأن "المعلومات تشير إلى أن الطائرة التي تم احتجازها في مطار كينيث كاوندا الدولي تنتمي إلى بعض رجال الأعمال المصريين".
ونقلت عن ناسون باندا، المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، قوله: "إن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، هبطت الإثنين، نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا".
24 فبراير 2017, 02:01 GMT
وأوضح باندا، "أجرينا بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، و5 مسدسات، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب".
كما أضاف مدير هيئة مكافحة المخدرات الزامبي، أنه "تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية"، مشيراً أن الأموال التي تم ضبطها عُهد بها إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيقات.
وأكد باندا، أنه "جرى احتجاز عدد كبير من الأشخاص، من بينهم 6 مصريين، ومواطن زامبي وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، وذلك وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية
.