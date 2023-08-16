https://sputnikarabic.ae/20230816/سفير-ألمانيا-الجديد-لدى-روسيا-يقدم-أوراق-اعتماده-1080134592.html

سفير ألمانيا الجديد لدى روسيا يقدم أوراق اعتماده

سفير ألمانيا الجديد لدى روسيا يقدم أوراق اعتماده

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن السفير الألماني الجديد لدى البلاد، ألكسندر غراف لامبسدورف، قدم نسخا من أوراق اعتماده، بالتوازي مع تركيز الجانب... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T12:51+0000

2023-08-16T12:51+0000

2023-08-16T12:51+0000

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة نُشر على موقعها الرسمي: "في 16 آب/أغسطس، تلقى مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية، إيغور بوغداشيف، نسخًا من أوراق اعتماده من ألكسندر غراف لامبسدورف، السفير فوق العادة والمفوض المعين لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا الاتحادية". وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي ركز على "الطابع الصدامي وغير الودي لأعمال الجانب الألماني في مختلف مجالات العلاقات الثنائية".وذكرت الخارجية الروسية إلى أنه خلال الاجتماع تم التشديد على أن "السياسة المعادية لروسيا من قبل جمهورية ألمانيا تهدف إلى التدمير الكامل للتعاون متبادل المنفعة، الذي تشكل على مدى عقود، وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية متعددة الأوجه والاتصالات المباشرة بين المواطنين وخلق عقبات أمام سير العمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا".كما ذكرت الوزارة أنه "لوحظت خطورة الدعم المتهور من قبل السلطات الألمانية لنظام كييف وضخه بالأسلحة الألمانية. في المستقبل، سيبني الجانب الروسي علاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية على أساس مصالحه الوطنية فقط والاعتماد على استعداد ألمانيا لأخذها بعين الاعتبار".واختتم بيان الخارجية الروسية بالقول إن "الجانب دُعي إلى التخلي عن سياسة رهاب الروس (الروسوفوبيا) المتهورة التي يتم فرضها على مستوى الدولة".يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.وصعدت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وتم تسجيل مستوى غير مسبوق من "رهاب الروس" في عدد من الدول الأجنبية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تؤثر على الطلاب والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي والفني.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد سابقاً على أن "رهاب الروس" الغربي ليس سوى عنصرية.

https://sputnikarabic.ae/20230810/برلماني-أوروبي-يكشف-توقعاته-بشأن-الحرب-بين-روسيا-وألمانيا-1079932908.html

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