https://sputnikarabic.ae/20230816/عشرات-الإصابات-إثر-اشتباكات-عنيفة-بين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-في-نابلس-1080126802.html
عشرات الإصابات إثر اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في نابلس
عشرات الإصابات إثر اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في نابلس
اندلعت، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T09:38+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، إن 94 فلسطيني أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت.وقال الطبيب المتطوع بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل محمد لـ "سبوتنيك": "تعاملنا مع عشرات الإصابات، منها المتوسطة والخطيرة، وقد اعتدى جيش الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر، ومنعنا من الوصول إلى المصابين".وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أطلق خلالها المسلحون وابلاً من الرصاص وعدداً كبيراً من القنابل اليدوية، ومن جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في بيان أن مقاوميها استهدفوا القوات الاسرائيلية وآلياته خلال اقتحامها المنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف بالرصاص والعبوات المتفجرة.
https://sputnikarabic.ae/20230811/مقتل-وإصابة-5-فلسطينيين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-مخيم-طولكرم-1079970233.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
عشرات الإصابات إثر اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في نابلس
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اندلعت، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
"، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.
ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، إن 94 فلسطيني أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت.
وقال الطبيب المتطوع بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل محمد لـ "سبوتنيك": "تعاملنا مع عشرات الإصابات، منها المتوسطة والخطيرة، وقد اعتدى جيش الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر، ومنعنا من الوصول إلى المصابين".
وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
، أطلق خلالها المسلحون وابلاً من الرصاص وعدداً كبيراً من القنابل اليدوية، ومن جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في بيان أن مقاوميها استهدفوا القوات الاسرائيلية وآلياته خلال اقتحامها المنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف بالرصاص والعبوات المتفجرة.