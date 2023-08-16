https://sputnikarabic.ae/20230816/فياض-لـسبوتنيك-نتائج-الحفر-الإيجابية-ستكون-عنوان-لمرحلة-جديدة-للبنان-1080134333.html
فياض لـ"سبوتنيك": نتائج الحفر الإيجابية ستكون عنوان لمرحلة جديدة للبنان
فياض لـ"سبوتنيك": نتائج الحفر الإيجابية ستكون عنوان لمرحلة جديدة للبنان
قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن النتيجة الإيجابية للحفر في البلوك رقم 9 ستكون عنوان لمرحلة جديد لأن الثقة بإمكانيات لبنان سترتفع كون الموارد... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T13:00+0000
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وخلال زيارة ميدانية، لوزيري الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض إلى القاعدة اللوجستية، التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.وتابع "النتيجة الإيجابية ستكون عنوان لمرحلة جديد لأن الثقة بإمكانيات لبنان سترتفع كون الموارد الطبيعية تساهم وتشجع على الاستثمار في لبنان".وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط قانا 96 تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه".ولفت البيان إلى أن "وصول الآليتين خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة الرقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب الحالي. كما تمت زيارة ميدانيّة في 16 منه في مطار بيروت في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير الأشغال العامّة والنّقل، علي حميه، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول، وقد شكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023".
https://sputnikarabic.ae/20230816/الحكومة-اللبنانية-تعلن-بدء-التنقيب-عن-النفط-والغاز-في-البلوك-9-البحري-1080123830.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
فياض لـ"سبوتنيك": نتائج الحفر الإيجابية ستكون عنوان لمرحلة جديدة للبنان
13:00 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
حصري
قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن النتيجة الإيجابية للحفر في البلوك رقم 9 ستكون عنوان لمرحلة جديد لأن الثقة بإمكانيات لبنان سترتفع كون الموارد الطبيعية تساهم وتشجع على الاستثمار في لبنان.
وخلال زيارة ميدانية، لوزيري الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض إلى القاعدة اللوجستية، التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.
قال فياض لـ "سبوتنيك"، إن "المسح البيئي ثنائي وثلاثي الأبعاد أظهر أنه يوجد حقول محتملة في البلوك رقم 9 بحجم 4 تريليون قدم مكعب في ثلاث نقاط، وبالتالي يعد حجمها متوسط ومفيد للبنان ومحيط البحر الأبيض المتوسط، ويبقى موضوع الجزم بوجود حقول تجارية الذي يبقى رهن إنجاز عملية الحفر التي ستستغرق 80 يوم، وستصدر شركة توتال تقرير بالنسبة لنتائج الحفر وعلى أساسه سنتطلع على النتيجة".
وتابع "النتيجة الإيجابية ستكون عنوان لمرحلة جديد لأن الثقة بإمكانيات لبنان سترتفع كون
الموارد الطبيعية تساهم وتشجع على الاستثمار في لبنان".
وحول الترسيم مع سوريا قال فياض "تم الإنجاز التاريخي المتعلق بالترسيم جنوب لبنان، يبقى الترسيم شمالا الذي من المفترض أن يخضع لمشاورات مع الأخوة في سوريا، وهو متوقع أن يحصل عندما يكون لدى الطرفين الحكومات كاملة الصلاحيات اللازمة لتعمل مع بعضها البعض للوصول الى نتيجة، ولا يوجد إشكال في هذا المجال".
وبدوره قال وزير الأشغال حمية خلال مؤتمر صحفي عقد في القاعدة اللوجستية إنه يأمل "أن يصبح لبنان بلدا نفطيا فتكون بارقة امل للبنانيين جميعا".
وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط قانا 96 تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه".
وكانت قد أعلنت شركة "توتال إنيرجيز"، مشغّل الرقعة الرقم 9 في بيان، "وصول منصة الحفر (Transocean Barents) إلى الرّقعة على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. هذه المروحيّة، التي تديرها شركة (Gulf Helicopters) بعد أن تعاقدت معها شركة "توتال إنيرجيز" ستنقل الفرق إلى منصة الحفر".
ولفت البيان إلى أن "وصول الآليتين خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة
في الرّقعة الرقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب الحالي. كما تمت زيارة ميدانيّة في 16 منه في مطار بيروت في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير الأشغال العامّة والنّقل، علي حميه، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول، وقد شكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023".