https://sputnikarabic.ae/20230816/قائد-أوكراني-يعترف-بتدهور-الوضع-على-اتجاه-كوبيانسك-1080143621.html
قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك
قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك
اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T16:12+0000
2023-08-16T16:12+0000
2023-08-16T16:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0eb30d0ed9d8e201aad6bb6989d0c12e.jpg
وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملت معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-اتجاه-كوبيانسك-1080131426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_674eb7e92ce1095441e0109f7060fc0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك
تابعنا عبر
اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.
وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملت معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".
وأعرب عن مخاوفه من أن الجيش الروسي يمكن أن "يستولي" على كوبيانسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.