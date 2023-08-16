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https://sputnikarabic.ae/20230816/قائد-أوكراني-يعترف-بتدهور-الوضع-على-اتجاه-كوبيانسك-1080143621.html
قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك
قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك
اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T16:12+0000
2023-08-16T16:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملت معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-اتجاه-كوبيانسك-1080131426.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك

16:12 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.
وقال سيرسكي: "بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملت معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة".

وأعرب عن مخاوفه من أن الجيش الروسي يمكن أن "يستولي" على كوبيانسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لقوات مجموعة "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على اتجاه كوبيانسك
11:24 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
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