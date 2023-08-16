https://sputnikarabic.ae/20230816/مدفع-بلادين-الأمريكي-الضخم-لم-يسلم-من-لانتسيت-وتحول-لكتلة-فحم-فيديو-1080132255.html
مدفع "بلادين" الأمريكي الضخم لم يسلم من "لانتسيت" وتحول لكتلة فحم... فيديو
مدفع "بلادين" الأمريكي الضخم لم يسلم من "لانتسيت" وتحول لكتلة فحم... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عملية تدمير مدفع أمريكي ذاتي الدفع من طراز 155 ملم. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:58+0000
2023-08-16T11:58+0000
2023-08-16T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان مرافق للفيديو أن عملية استهداف المدفع الأمريكي حصلت في مقاطعة زابوروجيه.ولفت البيان أن المدفع ذاتي الدفع تابع للقوميين الأوكرانيين وتم ضربه بطائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الكشف-عن-قائمة-بيانات-قتلى-طائرة-لانتيست-1079789714.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفع "بلادين" الأمريكي الضخم لم يسلم من "لانتسيت" وتحول لكتلة فحم... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عملية تدمير مدفع أمريكي ذاتي الدفع من طراز 155 ملم.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان مرافق للفيديو أن عملية استهداف المدفع الأمريكي حصلت في مقاطعة زابوروجيه.
ولفت البيان أن المدفع ذاتي الدفع تابع للقوميين الأوكرانيين وتم ضربه بطائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.