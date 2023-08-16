https://sputnikarabic.ae/20230816/مسؤولون-بارزون-بالجيش-الإسرائيلي-نحن-في-مرحلة-سيئة-بشأن-كفاءة-الجيش-1080134723.html

مسؤولون بارزون بالجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة سيئة بشأن كفاءة الجيش

مسؤولون بارزون بالجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة سيئة بشأن كفاءة الجيش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي يمر بحالة سيئة وأن هناك من ينتقد ويحذر من سوء حالته الراهنة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T12:47+0000

2023-08-16T12:47+0000

2023-08-16T12:47+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين بارزين بالجيش الإسرائيلي، أن كفاءة جيش بلاده في مرحلة سيئة وآخذة في التراجع، وهو ما صرحوا به خلال الجلسة السرية التي عقدت برئاسة لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المسؤولين أو القادة العسكريين الإسرائيليين قد أطلقوا تحذيرا قويا من تراجع كفاءة قوات وعناصر جيش بلاده.وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تعليقا على تصريحات الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، والتي شكك فيها بكفاءة الجيش على خلفية احتجاج عشرات الضباط والجنود من قوات السلاح على خلفية التعديلات القضائية في البلاد.وكان دافيد أمساليم، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن هناك حالة "تمرد" داخل الجيش الإسرائيلي، محذرا من تراجع "كفاءة" الجيش في بلاده، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن الوزير الإسرائيلي، أنه لا بد من معاقبة من يتمرد من الضباط والجنود داخل صفوف الجيش في بلادهم، واصفا الأمر بـ"الخطير"، مناديا بمعالجة الأمر بسرعة، وإلا سيكون له تبعات مستقبلية خطيرة على بلاده. وكان الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي قد حذر، يوم السبت الماضي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.وشدد الجنرال تومير بار على أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".

https://sputnikarabic.ae/20230815/وزير-إسرائيلي-هناك-حالة-تمرد-داخل-الجيش-1080117532.html

https://sputnikarabic.ae/20230815/بعد-تصريحات-قائد-سلاح-الجو-نتنياهو-يلتقي-مع-لابيد-لبحث-مدى-كفاءة-الجيش-الإسرائيلي-1080105002.html

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