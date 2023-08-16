https://sputnikarabic.ae/20230816/مستشار-الرئيس-الإيراني-التعاون-مع-السعودية-أمر-استراتيجي-ومهم-للغاية-1080142771.html
مستشار الرئيس الإيراني: التعاون مع السعودية أمر استراتيجي ومهم للغاية
مستشار الرئيس الإيراني: التعاون مع السعودية أمر استراتيجي ومهم للغاية
قال مستشار الرئيس الإيراني، حجة الله عبد الملكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تجري مفاوضات مع دول عربية وإسلامية لإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T15:24+0000
2023-08-16T15:24+0000
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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، تصريحات عبد الملكي عن حوار أجرته قناة "الجزيرة" معه، أكد من خلاله أن مستشار الرئيس والذي يتولى منصب أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة والحرة في إيران، أن "التعاون مع السعودية يعتبر استراتيجيا وهاما للغاية".وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده بدأت محادثات عميقة مع كل من قطر والإمارات، للاستثمار في المناطق الحرة الإيرانية، كما تجري مباحثات مع بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى بهدف إنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة، كما جرى مع سلطنة عمان.ولفت حجة الله عبد الملكي إلى أن الإمارات أعلنت استعدادها للاستثمار في المناطق الإيرانية الحرة والخاصة، وإنشاء منطقة حرة مشتركة مع بلاده، كما أن العراق فقد وقَّع على وثائق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة مقترحا 3 مناطق من الأراضي العراقية، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء منطقة حرة مشتركة على الأراضي السورية.وشدد مستشار الرئيس الإيراني على سعي بلاده لاستقبال الاستثمارات السعودية، خاصة وأن المملكة أعلنت من قبل استعدادها للاستثمار في إيران، منوها إلى أن "التعاون مع السعودية تعاون إستراتيجي ومهم للغاية بالنسبة لنا، والسعودية بلد إسلامي صديق لنا".ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد صرح الإثنين الماضي، بأن مؤكدا أن السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة".وكانت السعودية وإيران، قد أعلنتا، في شهر مارس/ آذار الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد وساطة من الصين، وذلك بعد سنوات طويلة من القطيعة، حيث انقطعت تلك العلاقات في 2016، بعد مهاجمة محتجين إيرانيين للمقار الدبلوماسية السعودية في طهران، بعد قيام المملكة بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230816/السفير-الإيراني-في-السعودية-القوى-الخارجية-ترغب-في-تدمير-العلاقات-بين-دول-المنطقة-1080127456.html
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الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم
مستشار الرئيس الإيراني: التعاون مع السعودية أمر استراتيجي ومهم للغاية
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قال مستشار الرئيس الإيراني، حجة الله عبد الملكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تجري مفاوضات مع دول عربية وإسلامية لإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة.
ونقلت وكالة
"فارس"، مساء اليوم الأربعاء، تصريحات عبد الملكي عن حوار أجرته قناة "الجزيرة" معه، أكد من خلاله أن مستشار الرئيس والذي يتولى منصب أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة والحرة في إيران، أن "التعاون مع السعودية يعتبر استراتيجيا وهاما للغاية".
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده بدأت محادثات عميقة مع كل من قطر والإمارات، للاستثمار في المناطق الحرة الإيرانية، كما تجري مباحثات مع بعض الدول العربية والإسلامية
الأخرى بهدف إنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة، كما جرى مع سلطنة عمان.
ولفت حجة الله عبد الملكي إلى أن الإمارات أعلنت استعدادها للاستثمار في المناطق الإيرانية الحرة والخاصة، وإنشاء منطقة حرة مشتركة مع بلاده، كما أن العراق فقد وقَّع على وثائق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة مقترحا 3 مناطق من الأراضي العراقية، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء منطقة حرة مشتركة على الأراضي السورية.
وشدد مستشار الرئيس الإيراني على سعي بلاده لاستقبال الاستثمارات السعودية، خاصة وأن المملكة أعلنت من قبل استعدادها للاستثمار في إيران، منوها إلى أن "التعاون مع السعودية تعاون إستراتيجي ومهم للغاية بالنسبة لنا، والسعودية بلد إسلامي صديق لنا".
ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد صرح الإثنين الماضي، بأن
"سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة".
مؤكدا أن السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة
في الأيام المقبلة".
وكانت السعودية وإيران
، قد أعلنتا، في شهر مارس/ آذار الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد وساطة من الصين، وذلك بعد سنوات طويلة من القطيعة، حيث انقطعت تلك العلاقات في 2016، بعد مهاجمة محتجين إيرانيين للمقار الدبلوماسية السعودية في طهران، بعد قيام المملكة بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.