https://sputnikarabic.ae/20230816/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-رفضوا-أوامر-القيادة-لتنفيذ-هجوم-في-زابوروجيه--1080126040.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مئات العسكريين الأوكرانيين رفضوا أوامر القيادة لتنفيذ هجوم في زابوروجيه
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مئات العسكريين الأوكرانيين رفضوا أوامر القيادة لتنفيذ هجوم في زابوروجيه
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن حوالي 500 عسكري أوكراني رفضوا شن هجوم على محور زابوروجيه. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:39+0000
2023-08-16T08:39+0000
2023-08-16T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375327_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2a2ee51df81812f4cb27e1edb4fe306e.jpg
وكتب باليتسكي على قناته الخاصة على منصة "تليغرام" "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات الهجومية بسبب تدني حالتهما النفسية".وفقًا لباليتسكي، سئم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 500 شخص من رؤية موت رفاقهم ولا يريدون أن يكونوا وقودًا للحرب.وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية وحدها، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 132 جنديا على محور زابوروجيه، بينما لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الدفاعات الأولى للقوات الروسية.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-في-مقاطعة-خيرسون-بـقصف-مدفعي-ليلا-1080125078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375327_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_af031404791fc0a0f9fd8b7f8a2e7a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مئات العسكريين الأوكرانيين رفضوا أوامر القيادة لتنفيذ هجوم في زابوروجيه
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن حوالي 500 عسكري أوكراني رفضوا شن هجوم على محور زابوروجيه.
وكتب باليتسكي على قناته الخاصة على منصة "تليغرام" "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات الهجومية بسبب تدني حالتهما النفسية".
وفقًا لباليتسكي، سئم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 500 شخص من رؤية موت رفاقهم ولا يريدون أن يكونوا وقودًا للحرب.
وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية وحدها، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 132 جنديا على محور زابوروجيه، بينما لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الدفاعات الأولى للقوات الروسية.
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".