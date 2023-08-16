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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-رفضوا-أوامر-القيادة-لتنفيذ-هجوم-في-زابوروجيه--1080126040.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مئات العسكريين الأوكرانيين رفضوا أوامر القيادة لتنفيذ هجوم في زابوروجيه
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مئات العسكريين الأوكرانيين رفضوا أوامر القيادة لتنفيذ هجوم في زابوروجيه
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن حوالي 500 عسكري أوكراني رفضوا شن هجوم على محور زابوروجيه. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:39+0000
2023-08-16T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب باليتسكي على قناته الخاصة على منصة "تليغرام" "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات الهجومية بسبب تدني حالتهما النفسية".وفقًا لباليتسكي، سئم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 500 شخص من رؤية موت رفاقهم ولا يريدون أن يكونوا وقودًا للحرب.وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية وحدها، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 132 جنديا على محور زابوروجيه، بينما لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الدفاعات الأولى للقوات الروسية.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-في-مقاطعة-خيرسون-بـقصف-مدفعي-ليلا-1080125078.html
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روسيا

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مئات العسكريين الأوكرانيين رفضوا أوامر القيادة لتنفيذ هجوم في زابوروجيه

08:39 GMT 16.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن حوالي 500 عسكري أوكراني رفضوا شن هجوم على محور زابوروجيه.
وكتب باليتسكي على قناته الخاصة على منصة "تليغرام" "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات الهجومية بسبب تدني حالتهما النفسية".
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في مقاطعة خيرسون بـقصف مدفعي ليلا
08:17 GMT
وفقًا لباليتسكي، سئم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 500 شخص من رؤية موت رفاقهم ولا يريدون أن يكونوا وقودًا للحرب.
وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية وحدها، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 132 جنديا على محور زابوروجيه، بينما لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الدفاعات الأولى للقوات الروسية.
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
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