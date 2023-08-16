https://sputnikarabic.ae/20230816/مصر-تعلق-على-مزاعم-احتجاز-طائرة-تابعة-لها-محملة-بالذهب-والأموال-في-زامبيا-1080132097.html
مصر تعلق على مزاعم احتجاز طائرة تابعة لها محملة بالذهب والأموال في زامبيا
مصر تعلق على مزاعم احتجاز طائرة تابعة لها محملة بالذهب والأموال في زامبيا
أكدت مصر، اليوم الأربعاء، أن "الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة". 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:52+0000
2023-08-16T11:52+0000
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وقال مصدر مصري مطلع، لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن "الطائرة قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية"، مؤكدا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".وبشأن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل زامبيا، أكد المصدر أن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس"، مضيفا أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".وأعلنت زامبيا، في وقت سابق اليوم، أنها "احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقداً و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة". وأفادت وسائل إعلام زامبية، بأن "المعلومات تشير إلى أن الطائرة التي تم احتجازها في مطار كينيث كاوندا الدولي تنتمي إلى بعض رجال الأعمال المصريين".
https://sputnikarabic.ae/20230816/زامبيا-احتجاز-طائرتين-محملتين-بكميات-أموال-وذهب-ضخمة-إحداهما-مصرية-1080123203.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تعلق على مزاعم احتجاز طائرة تابعة لها محملة بالذهب والأموال في زامبيا
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أكدت مصر، اليوم الأربعاء، أن "الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة".
وقال مصدر مصري مطلع، لوكالة
أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن "الطائرة قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية"، مؤكدا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".
وبشأن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل زامبيا، أكد المصدر أن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس"، مضيفا أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".
وأعلنت زامبيا، في وقت سابق اليوم، أنها "احتجزت طائرة خاصة
تحمل 5.6 مليون دولار نقداً و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة".
وأفادت وسائل إعلام زامبية
، بأن "المعلومات تشير إلى أن الطائرة التي تم احتجازها في مطار كينيث كاوندا الدولي تنتمي إلى بعض رجال الأعمال المصريين".