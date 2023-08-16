https://sputnikarabic.ae/20230816/مقتل-17-جنديا-وإصابة-20-آخرين-في-النيجر-إثر-هجوم-من-جهة-مالي-1080126159.html

مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في النيجر إثر هجوم من جهة مالي

مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في النيجر إثر هجوم من جهة مالي

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، "مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين من قوات الجيش في هجوم مسلح جنوب غربي البلاد". 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T08:56+0000

2023-08-16T08:56+0000

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وذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أنه "في يوم 15 أغسطس/آب تعرضت وحدة من القوات المسلحة لكمين نصبه إرهابيون في بلدة كوتوغو بمقاطعة تورودي، ما أسفر عن مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين، بينهم 6 في حالة خطرة تم نقلهم إلى العاصمة نيامي".يأتي ذلك في وقت يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة المقبلين في غانا، لبحث الأوضاع في النيجر.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية. وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20230814/إيكواس-مصدومون-من-محاولة-المجلس-العسكري-في-النيجر-لمحاكمة-الرئيس-بازوم-بتهمة-الخيانة-1080077707.html

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