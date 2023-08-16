https://sputnikarabic.ae/20230816/مقتل-17-جنديا-وإصابة-20-آخرين-في-النيجر-إثر-هجوم-من-جهة-مالي-1080126159.html
مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في النيجر إثر هجوم من جهة مالي
مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في النيجر إثر هجوم من جهة مالي
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، "مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين من قوات الجيش في هجوم مسلح جنوب غربي البلاد". 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:56+0000
2023-08-16T08:56+0000
2023-08-16T08:56+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار مالي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg
وذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أنه "في يوم 15 أغسطس/آب تعرضت وحدة من القوات المسلحة لكمين نصبه إرهابيون في بلدة كوتوغو بمقاطعة تورودي، ما أسفر عن مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين، بينهم 6 في حالة خطرة تم نقلهم إلى العاصمة نيامي".يأتي ذلك في وقت يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة المقبلين في غانا، لبحث الأوضاع في النيجر.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية. وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إيكواس-مصدومون-من-محاولة-المجلس-العسكري-في-النيجر-لمحاكمة-الرئيس-بازوم-بتهمة-الخيانة-1080077707.html
النيجر
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102265/43/1022654388_265:0:2442:1633_1920x0_80_0_0_cfa7c39926174aa2ca80250ed930209a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في النيجر إثر هجوم من جهة مالي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، "مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين من قوات الجيش في هجوم مسلح جنوب غربي البلاد".
وذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أنه "في يوم 15 أغسطس/آب تعرضت وحدة من القوات المسلحة لكمين نصبه إرهابيون في بلدة كوتوغو بمقاطعة تورودي، ما أسفر عن مقتل 17 عسكريا وإصابة 20 آخرين، بينهم 6 في حالة خطرة تم نقلهم إلى العاصمة نيامي".
يأتي ذلك في وقت يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة المقبلين في غانا، لبحث الأوضاع في النيجر.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم
التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.