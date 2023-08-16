https://sputnikarabic.ae/20230816/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-أسماء-جديدة-لأوكرانيين-شاركوا-في-مشاريع-بيولوجية-عسكرية-أمريكية-1080127964.html

وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية

وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة جديدة لممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا، المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T09:58+0000

2023-08-16T09:58+0000

2023-08-16T09:58+0000

روسيا

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وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على وثائق، تسمح بتوسيع الملف البيولوجي العسكري الأوكراني.وقال كيريلوف: "نود اليوم استكمال هذه القائمة، بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية، المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأميركية"؛ وذكر أسماء هؤلاء الأشخاص. وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين في 30 كانون الثاني/ يناير، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".وأضاف كيريلوف أنه "فيما يتعلق بهذا، فإن البنتاغون ينقل بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".

https://sputnikarabic.ae/20230201/الولايات-المتحدة-تعترف-بإجراء-بحوث-في-أوكرانيا-في-مجال-الوقاية-من-الأوبئة-1072991504.html

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