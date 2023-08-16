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وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230816/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-أسماء-جديدة-لأوكرانيين-شاركوا-في-مشاريع-بيولوجية-عسكرية-أمريكية-1080127964.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية
وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة جديدة لممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا، المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T09:58+0000
2023-08-16T09:58+0000
روسيا
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وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على وثائق، تسمح بتوسيع الملف البيولوجي العسكري الأوكراني.وقال كيريلوف: "نود اليوم استكمال هذه القائمة، بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية، المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأميركية"؛ وذكر أسماء هؤلاء الأشخاص. وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين في 30 كانون الثاني/ يناير، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".وأضاف كيريلوف أنه "فيما يتعلق بهذا، فإن البنتاغون ينقل بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".
https://sputnikarabic.ae/20230201/الولايات-المتحدة-تعترف-بإجراء-بحوث-في-أوكرانيا-في-مجال-الوقاية-من-الأوبئة-1072991504.html
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روسيا

وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية

09:58 GMT 16.08.2023
© Sputnik . National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)المنظومة الذكية " اطلانت" “Atlant” يساعد دكتور الامراض السرطانية على دراسة المواد البيولوجية للمريض. المنظومة تقوم بحليل دقيق للمواقع بفضل قاعدة البيانات الاليكترونية مع صور الاورام و الاجسام المماثلة للاورام.
المنظومة الذكية اطلانت “Atlant” يساعد دكتور الامراض السرطانية على دراسة المواد البيولوجية للمريض. المنظومة تقوم بحليل دقيق للمواقع بفضل قاعدة البيانات الاليكترونية مع صور الاورام و الاجسام المماثلة للاورام. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة جديدة لممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا، المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية.
وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على وثائق، تسمح بتوسيع الملف البيولوجي العسكري الأوكراني.
وقال كيريلوف: "نود اليوم استكمال هذه القائمة، بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية، المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأميركية"؛ وذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.
رجال الطوارئ الأمريكيون يتعاملون مع تسرب كيماوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
الولايات المتحدة تعترف بإجراء بحوث في أوكرانيا في مجال "الوقاية من الأوبئة"
1 فبراير, 12:16 GMT
وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين في 30 كانون الثاني/ يناير، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.
وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".
وأضاف كيريلوف أنه "فيما يتعلق بهذا، فإن البنتاغون ينقل بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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