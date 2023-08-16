https://sputnikarabic.ae/20230816/وسائل-الإعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بوقف-شحنات-الطائرات-بدون-طيار-إلى-روسيا--1080123326.html
وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا
وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف "عمليات التسليم" المزعومة للطائرات المسيرة لروسيا. يزعم الغرب أن إيران تزود... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T06:04+0000
2023-08-16T06:04+0000
2023-08-16T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات".وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة الموضوع جرت بالتوازي مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُزعم أن طهران طلبت مرارا من موسكو التوقف عن استخدامها في الصراع"، لكن واشنطن أرادت "المزيد من الخطوات الملموسة".
https://sputnikarabic.ae/20230814/ضابط-أمريكي-روسيا-دمرت-في-غضون-أشهر-قليلة-أنظمة-الدفاع-الجوي-الغربية-في-أوكرانيا-1080080961.html
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العالم
وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا
06:04 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف "عمليات التسليم" المزعومة للطائرات المسيرة لروسيا. يزعم الغرب أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.
وذكرت
صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات".
وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة الموضوع جرت بالتوازي مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُزعم أن طهران طلبت مرارا من موسكو التوقف عن استخدامها في الصراع"، لكن واشنطن أرادت "المزيد من الخطوات الملموسة".