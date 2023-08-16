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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/وسائل-الإعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بوقف-شحنات-الطائرات-بدون-طيار-إلى-روسيا--1080123326.html
وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا
وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف "عمليات التسليم" المزعومة للطائرات المسيرة لروسيا. يزعم الغرب أن إيران تزود... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T06:04+0000
2023-08-16T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات".وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة الموضوع جرت بالتوازي مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُزعم أن طهران طلبت مرارا من موسكو التوقف عن استخدامها في الصراع"، لكن واشنطن أرادت "المزيد من الخطوات الملموسة".
https://sputnikarabic.ae/20230814/ضابط-أمريكي-روسيا-دمرت-في-غضون-أشهر-قليلة-أنظمة-الدفاع-الجوي-الغربية-في-أوكرانيا-1080080961.html
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العالم
العالم

وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا

06:04 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 16.08.2023)
© AFP 2023 / Iranian Defence Ministryتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / Iranian Defence Ministry
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كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف "عمليات التسليم" المزعومة للطائرات المسيرة لروسيا. يزعم الغرب أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات".
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
ضابط أمريكي: روسيا دمرت في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية في أوكرانيا
14 أغسطس, 18:39 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة الموضوع جرت بالتوازي مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُزعم أن طهران طلبت مرارا من موسكو التوقف عن استخدامها في الصراع"، لكن واشنطن أرادت "المزيد من الخطوات الملموسة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
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