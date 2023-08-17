https://sputnikarabic.ae/20230817/أكبر-صفقة-دفاعية-في-تاريخ-إسرائيل-ما-هي-صواريخ-آرو---3-التي-تبيعها-إلى-ألمانيا-1080170900.html
أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل.. ما هي صواريخ "آرو - 3" التي تبيعها إلى ألمانيا؟
أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل.. ما هي صواريخ "آرو - 3" التي تبيعها إلى ألمانيا؟
تمثل أنظمة "أرو - 3" الصاروخية جزءا من شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، التي صممتها إسرائيل لحماية أجوائها من جميع الأهداف الجوية المعادية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T12:57+0000
2023-08-17T12:57+0000
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فبينما تتولى أنظمة أخرى مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" بتأمين الأجواء القريبة والمتوسطة، فإن "أرو - 3" تقوم باعتراض الأهداف الجوية التي تحلق في طبقات الجو العليا، حسبما ذكر موقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي.وتطور إسرائيل منظومات "أرو - 3" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2019 نجحت الدولتان في إجراء اختبارات ناجحة في ولاية ألاسكا الأمريكية، وتم استخدام المنظومة في اعتراض صواريخ باليستية وتدميرها.ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة عسكرية تسمح لإسرائيل ببيع أنظمة "أرو - 3" الصاروخية إلى ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس.وتقدر قيمة صفقة الصواريخ الإسرائيلية، التي ستحصل عليها ألمانيا بـ 3.5 مليار دولار، وهو ما يجعلها أضخم صفقة أسلحة تبيعها إسرائيل إلى دولة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بعد-فشل-القبة-الحديدية-هل-ينجح-مقلاع-داوود-في-اعتراض-صواريخ-المقاومة-الفلسطينية؟-1076945324.html
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الإسرائلية-واشنطن-توافق-على-بيع-إسرائيل-منظومة-آرو3-لألمانية-1080154006.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل.. ما هي صواريخ "آرو - 3" التي تبيعها إلى ألمانيا؟
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تمثل أنظمة "أرو - 3" الصاروخية جزءا من شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، التي صممتها إسرائيل لحماية أجوائها من جميع الأهداف الجوية المعادية.
فبينما تتولى أنظمة أخرى مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" بتأمين الأجواء القريبة والمتوسطة، فإن "أرو - 3" تقوم باعتراض الأهداف الجوية التي تحلق في طبقات الجو العليا، حسبما ذكر
موقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي.
وتطور إسرائيل منظومات "أرو - 3" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2019 نجحت الدولتان في إجراء اختبارات ناجحة
في ولاية ألاسكا الأمريكية، وتم استخدام المنظومة في اعتراض صواريخ باليستية وتدميرها.
تصنف "أرو - 3" ضمن منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى.
هي نسخة مطورة من النظام الصاروخي السابق "آرو - 2".
يستخدمها الجيش الإسرائيلي ويصل مدى صواريخها لـ 2400 كلم.
يمكنها إسقاط أهداف تحلق على ارتفاعات تصل لـ 100 كلم.
تضم كل وحدة من المنظومة
6 صواريخ تعمل بنظام الاصطدام المباشر بالهدف.
تم تصميم المنظومة لضرب أهدافها خارج نطاق الغلاف الجوي.
ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة عسكرية تسمح لإسرائيل ببيع أنظمة "أرو - 3" الصاروخية إلى ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس.
وتقدر قيمة صفقة الصواريخ الإسرائيلية
، التي ستحصل عليها ألمانيا بـ 3.5 مليار دولار، وهو ما يجعلها أضخم صفقة أسلحة تبيعها إسرائيل إلى دولة أخرى.