https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تتجاهل-المطالب-الروسية-بشأن-انتهاكات-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1080177816.html

أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية

أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T15:11+0000

2023-08-17T15:11+0000

2023-08-17T15:11+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأصدرت السفارة الروسية بيانا قالت فيه: "لفتت روسيا مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية".وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، خلال البحث عن طفرات فيروسية.وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية يوم أمس الأربعاء: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.

https://sputnikarabic.ae/20230726/تحذيرات-في-الكونغرس-الأمريكي-أنظمة-الذكاء-الاصطناعي-يمكن-أن-تصنع-أسلحة-بيولوجية-1079412188.html

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