https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تتجاهل-المطالب-الروسية-بشأن-انتهاكات-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1080177816.html
أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية
أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:11+0000
2023-08-17T15:11+0000
2023-08-17T15:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأصدرت السفارة الروسية بيانا قالت فيه: "لفتت روسيا مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية".وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، خلال البحث عن طفرات فيروسية.وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية يوم أمس الأربعاء: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تحذيرات-في-الكونغرس-الأمريكي-أنظمة-الذكاء-الاصطناعي-يمكن-أن-تصنع-أسلحة-بيولوجية-1079412188.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية
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أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وأصدرت السفارة الروسية بيانا قالت فيه: "لفتت روسيا مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية".
واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".
وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، خلال البحث عن طفرات فيروسية.
وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية يوم أمس الأربعاء: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".
وأشار كيريلوف
إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.