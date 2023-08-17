https://sputnikarabic.ae/20230817/أوامر-بإخلاء-أكبر-مدينة-كندية-في-أقصى-شمال-البلاد-مع-تقدم-حرائق-الغابات-1080152209.html
أوامر بإخلاء أكبر مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع تقدم حرائق الغابات
أوامر بإخلاء أكبر مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع تقدم حرائق الغابات
أمرت السلطات الكندية، يوم الأربعاء، سكان يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T03:03+0000
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وقال شين تومبسون، وزير بيئة الإقليم الشمالي الغربي، في مؤتمر صحفي: "للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة".وأضاف: "أريد أن أشدد على أن المدينة ليست في خطر فوري"، لكنه لفت إلى أنه: "بدون مطر، من الممكن (أن تصل الحرائق) إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع".وتابع الوزير: "تضع نفسك والآخرين في خطر إذا اخترت البقاء".وأُمر بمغادرة سكان المدينة، البالغ عددهم ما يقرب من 20 ألف نسمة، بحلول ظهر يوم الجمعة. كما تم ترتيب رحلات إجلاء تجارية وعسكرية للمدينة.وكانت حرائق الغابات، حتى مساء يوم الأربعاء، على بُعد 17 كيلومترًا (11 ميلاً) من العاصمة الإقليمية.تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.
https://sputnikarabic.ae/20230612/كندا-تشهد-تراجعا-في-حرائق-الغابات-بمقاطعة-كيبيك-1078015724.html
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أوامر بإخلاء أكبر مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع تقدم حرائق الغابات
03:03 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 03:05 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
أمرت السلطات الكندية، يوم الأربعاء، سكان يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية الأسبوع.
وقال شين تومبسون، وزير بيئة الإقليم الشمالي الغربي، في مؤتمر صحفي: "للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة".
وأضاف: "أريد أن أشدد على أن المدينة ليست في خطر فوري"، لكنه لفت إلى أنه: "بدون مطر، من الممكن (أن تصل الحرائق) إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع".
وتابع الوزير: "تضع نفسك والآخرين في خطر إذا اخترت البقاء".
وأُمر بمغادرة سكان المدينة، البالغ عددهم ما يقرب من 20 ألف نسمة، بحلول ظهر يوم الجمعة. كما تم ترتيب رحلات إجلاء تجارية وعسكرية للمدينة.
وكانت حرائق الغابات
، حتى مساء يوم الأربعاء، على بُعد 17 كيلومترًا (11 ميلاً) من العاصمة الإقليمية.
تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا
حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.