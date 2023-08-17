https://sputnikarabic.ae/20230817/إسرائيل-تتهم-أردنيا-بمحاولة-قتل-أحد-مواطنيها-1080174320.html
إسرائيل تتهم أردنيا بمحاولة قتل أحد مواطنيها
إسرائيل تتهم أردنيا بمحاولة قتل أحد مواطنيها
قدمت نيابة منطقة وسط إسرائيل لمحكمة الصلح في بتاح تكفا إفادة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق مواطن أردني، بتهمة طعن إسرائيلي. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:01+0000
2023-08-17T14:01+0000
2023-08-17T14:01+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحق محمد بسيوني وهو مواطن أردني يبلغ من العمر 35 عاما للاشتباه بمحاولة قتل موظف في مرأب في بتاح تكفا (وسط) الأسبوع الماضي.وأضافت: "طعن بسيوني، الذي كان يعمل في المرآب، العامل الزائر وأصابه بجروح خطيرة. وتتهمه الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في القتل على أساس قومي".ولم تصدر الجهات الرسمية في الأردن أي تعليق رسمي على ما أعلنته النيابة الإسرائيلية حتى الساعة 1:50 توقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20230817/قطر-تدين-بشدة-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-واقتحام-الأقصى-1080172230.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تتهم أردنيا بمحاولة قتل أحد مواطنيها
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قدمت نيابة منطقة وسط إسرائيل لمحكمة الصلح في بتاح تكفا إفادة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق مواطن أردني، بتهمة طعن إسرائيلي.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحق محمد بسيوني وهو مواطن أردني يبلغ من العمر 35 عاما للاشتباه بمحاولة قتل موظف في مرأب في بتاح تكفا (وسط) الأسبوع الماضي.
وأضافت: "طعن بسيوني، الذي كان يعمل في المرآب، العامل الزائر وأصابه بجروح خطيرة. وتتهمه الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في القتل على أساس قومي".
ولم تصدر الجهات الرسمية في الأردن أي تعليق رسمي على ما أعلنته النيابة الإسرائيلية حتى الساعة 1:50 توقيت غرينتش.