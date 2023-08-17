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إسرائيل تتهم أردنيا بمحاولة قتل أحد مواطنيها
إسرائيل تتهم أردنيا بمحاولة قتل أحد مواطنيها
قدمت نيابة منطقة وسط إسرائيل لمحكمة الصلح في بتاح تكفا إفادة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق مواطن أردني، بتهمة طعن إسرائيلي. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:01+0000
2023-08-17T14:01+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحق محمد بسيوني وهو مواطن أردني يبلغ من العمر 35 عاما للاشتباه بمحاولة قتل موظف في مرأب في بتاح تكفا (وسط) الأسبوع الماضي.وأضافت: "طعن بسيوني، الذي كان يعمل في المرآب، العامل الزائر وأصابه بجروح خطيرة. وتتهمه الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في القتل على أساس قومي".ولم تصدر الجهات الرسمية في الأردن أي تعليق رسمي على ما أعلنته النيابة الإسرائيلية حتى الساعة 1:50 توقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20230817/قطر-تدين-بشدة-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-واقتحام-الأقصى-1080172230.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسرائيل تتهم أردنيا بمحاولة قتل أحد مواطنيها

14:01 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأفراد من الشرطة الإسرائيلية
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قدمت نيابة منطقة وسط إسرائيل لمحكمة الصلح في بتاح تكفا إفادة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق مواطن أردني، بتهمة طعن إسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحق محمد بسيوني وهو مواطن أردني يبلغ من العمر 35 عاما للاشتباه بمحاولة قتل موظف في مرأب في بتاح تكفا (وسط) الأسبوع الماضي.
وأضافت: "طعن بسيوني، الذي كان يعمل في المرآب، العامل الزائر وأصابه بجروح خطيرة. وتتهمه الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في القتل على أساس قومي".
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
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13:30 GMT
ولم تصدر الجهات الرسمية في الأردن أي تعليق رسمي على ما أعلنته النيابة الإسرائيلية حتى الساعة 1:50 توقيت غرينتش.
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