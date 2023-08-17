https://sputnikarabic.ae/20230817/إعلام-اختفاء-طيار-يمتلك-معلومات-حيوية-في-قضية-الطائرة-المحتجزة-في-زامبيا-1080154336.html

إعلام: اختفاء طيار يمتلك معلومات حيوية في قضية الطائرة المحتجزة في زامبيا

إعلام: اختفاء طيار يمتلك معلومات حيوية في قضية الطائرة المحتجزة في زامبيا

أفادت وسائل إعلام محلية باختفاء الطيار الذي احتجزته هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، على خلفية التحقيقات في قضية "طائرة الذهب"، التي تم ضبطها في مطار كينيث... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب موقع "زامبيان أوبزرفر"، فإن هذا الطيار لديه معلومات حيوية يمكن أن تساهم في كشف ملابسات القضية، خاصة أن يستطيع تحديد هوية الشخص الذي قام بحجز رحلة الطيران المحلية، التي كان من المقرر أن تنقل الذهب والدولارات.ولفت الموقع إلى أن الطيار الذي يدعى باتريك كاوينيو، اختفى بعد اقتياده للتحقيقات.وتتولى هيئة مكافحة المخدرات مسؤولية التحقيقات في قضية الطائرة القادمة من القاهرة، المحتجزة بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، حسبما أعلن وزير الداخلية الزامبي جاك مويمبو، في وقت سابق، حيث أكد أن ما تم ضبطه على الطائرة في عهدة الهيئة.يذكر أنه تم احتجاز طائرة خاصة، يوم الثلاثاء، في زامبيا، وقالت السلطات إنه كان على متنها 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية إضافة إلى 5 بنادق وذخائر.وبينما زعمت وسائل إعلام في زامبيا أن الطائرة التي تنتمي إلى رجل أعمال مصري، أكدت القاهرة أن الطائرة ولا تحمل الجنسية المصرية وأنها خضعت للتفتيش عند هبوطها في مطار القاهرة، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق مع السلطات في زامبيا لكشف ملابسات القضية.وفي ذات السياق، قال مدير هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا إن ما تم ضبطه على الطائرة تم وضعه في عهدة بنك زامبيا، وأنه إنه تم ضبط طائرة أخرى محلية، واحتجاز عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم 6 مصريين، بينما نفى ما أثير حول مغادرة الطائرة المحتجزة خارج البلاد.

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