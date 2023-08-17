https://sputnikarabic.ae/20230817/إعلام-بعد-تدخل-هرتسوغ-تركيا-بصدد-الإفراج-عن-مهرب-مخدرات-إسرائيلي-1080185023.html
إعلام: بعد تدخل هرتسوغ... تركيا بصدد الإفراج عن مهرب مخدرات إسرائيلي
إعلام: بعد تدخل هرتسوغ... تركيا بصدد الإفراج عن مهرب مخدرات إسرائيلي
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن مواطنا إسرائيليا يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في تركيا لتهريب المخدرات سيتم إطلاق سراحه بعد أيام، إثر تدخل... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T20:15+0000
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وأضافت: "بفضل تدخل الرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين من المتوقع في نهاية الأسبوع المقبل إطلاق سراح داني أفكا، المواطن الإسرائيلي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في تركيا بتهمة تهريب القات".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن تقوم تركيا يوم السبت بترحيل الإسرائيلي داني أفكا (35 عاما)، من (سكان مدينة) يفنيه (وسط إسرائيل) الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب القات عبر تركيا وقضى حتى الآن 4 سنوات ونصف في السجن".وأوضحت أنه "من المتوقع إطلاق سراح أفكا بعد تدخل رئيس البلاد يتسحاق هرتسوغ - الذي اتصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأمر. كما شارك وزير الخارجية إيلي كوهين في مفاوضات الإفراج عنه".وبحسب الصحيفة، تقوم شبكات إجرامية بإغراء إسرائيليين لتهريب القات إلى أوروبا عبر تركيا، وتحقيق ربح ضئيل على طول الطريق.وأضافت "يديعوت": "أفكا إسرائيلي عادي خدم في الجيش، من دون سجل إجرامي، مر بفترة صعبة في حياته بعد تعرضه لحادث سيارة أدى إلى إعاقته. استدرجه المجرمون لنقل القات جوا إلى ألمانيا- وكذبوا عليه أن ذلك كان قانونيا تماما".وأوضحت أن الإسرائيلي "سافر ومعه 100 دولار في جيبه واعتقل في 22 يناير 2019 على متن رحلة طيران في إسطنبول ومعه 34 كيلوغراما من القات في حقيبته، حيث تعتبر تركيا القات مخدرا محظورا".
https://sputnikarabic.ae/20230815/احتجاز-إسرائيلي-في-تركيا-بسبب-غرض-تاريخي-في-حقيبته-1080094264.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
إعلام: بعد تدخل هرتسوغ... تركيا بصدد الإفراج عن مهرب مخدرات إسرائيلي
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قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن مواطنا إسرائيليا يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في تركيا لتهريب المخدرات سيتم إطلاق سراحه بعد أيام، إثر تدخل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وأضافت: "بفضل تدخل الرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين من المتوقع في نهاية الأسبوع المقبل إطلاق سراح داني أفكا، المواطن الإسرائيلي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في تركيا بتهمة تهريب القات".
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت": "إذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن تقوم تركيا يوم السبت بترحيل الإسرائيلي داني أفكا (35 عاما)، من (سكان مدينة) يفنيه (وسط إسرائيل) الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب القات عبر تركيا وقضى حتى الآن 4 سنوات ونصف في السجن".
وأوضحت أنه "من المتوقع إطلاق سراح أفكا بعد تدخل رئيس البلاد يتسحاق هرتسوغ - الذي اتصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأمر. كما شارك وزير الخارجية إيلي كوهين في مفاوضات الإفراج عنه".
وبحسب الصحيفة، تقوم شبكات إجرامية بإغراء إسرائيليين لتهريب القات إلى أوروبا عبر تركيا
، وتحقيق ربح ضئيل على طول الطريق.
وأضافت "يديعوت": "أفكا إسرائيلي عادي خدم في الجيش، من دون سجل إجرامي، مر بفترة صعبة في حياته بعد تعرضه لحادث سيارة أدى إلى إعاقته. استدرجه المجرمون لنقل القات جوا إلى ألمانيا- وكذبوا عليه أن ذلك كان قانونيا تماما".
وأوضحت أن الإسرائيلي "سافر ومعه 100 دولار في جيبه واعتقل في 22 يناير 2019 على متن رحلة طيران في إسطنبول ومعه 34 كيلوغراما من القات في حقيبته، حيث تعتبر تركيا القات مخدرا محظورا".