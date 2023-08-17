https://sputnikarabic.ae/20230817/إعلام-داعش-ينقل-قواته-من-النيجر-إلى-الحدود-مع-نيجيريا-خشية-التدخل-العسكري-المحتمل-1080152582.html
إعلام: "داعش" ينقل قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا خشية التدخل العسكري المحتمل
إعلام: "داعش" ينقل قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا خشية التدخل العسكري المحتمل
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، يوم الأربعاء، بأن تنظيم "داعش غرب أفريقيا" الإرهابي (المحظور في روسيا) يعمل على نقل جزء من قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا،... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T04:34+0000
2023-08-17T04:34+0000
2023-08-17T04:34+0000
النيجر
أخبار النيجر
تنظيم داعش الإرهابي
إيكواس
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت صحيفة "ديلي تراست" نقلاً عن مصدر، إلى أن "أفضل مقاتلي فرع داعش غرب أفريقيا بدأوا بنقل أنفسهم من مواقعهم في مناطق الساحل والنيجر إلى نيجيريا، وتوقفوا في منطقة بحيرة تشاد".ووفقًا للمصدر، يخشى التنظيم الإرهابي من التدخل العسكري المحتمل لمجموعة "إيكواس" في النيجر وإغلاق الحدود، حيث أوضح أن هذه الحركة للمسلحين تمثل خطرًا كبيرًا على المنطقة بشكل عام.وسبق لمجموعة "إيكواس" أن هددت بالتدخل العسكري في النيجر بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد.وقامت مجموعة "إيكواس" بفرض عقوبات على المجلس العسكري وطالبته بإعادة بازوم إلى السلطة، وإلا فإنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات أخرى قد تشمل "التدخل العسكري".
https://sputnikarabic.ae/20230805/ما-القدرات-العسكرية-لدول-إيكواس-التي-هددت-بالتدخل-العسكري-لإنهاء-الانقلاب-في-النيجر-1079815913.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, تنظيم داعش الإرهابي, إيكواس, العالم
النيجر, أخبار النيجر, تنظيم داعش الإرهابي, إيكواس, العالم
إعلام: "داعش" ينقل قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا خشية التدخل العسكري المحتمل
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أفادت وسائل إعلام نيجيرية، يوم الأربعاء، بأن تنظيم "داعش غرب أفريقيا" الإرهابي (المحظور في روسيا) يعمل على نقل جزء من قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا، وذلك في ظل مخاوف من التدخل العسكري المحتمل الذي قد تقوم به المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" في النيجر.
موسكو - سبوتنيك
. وأشارت صحيفة "ديلي تراست" نقلاً عن مصدر، إلى أن "أفضل مقاتلي فرع داعش غرب أفريقيا بدأوا بنقل أنفسهم من مواقعهم في مناطق الساحل والنيجر إلى نيجيريا، وتوقفوا في منطقة بحيرة تشاد".
ووفقًا للمصدر، يخشى التنظيم الإرهابي من التدخل العسكري المحتمل لمجموعة "إيكواس" في النيجر وإغلاق الحدود، حيث أوضح أن هذه الحركة للمسلحين تمثل خطرًا كبيرًا على المنطقة بشكل عام.
وسبق لمجموعة "إيكواس" أن هددت بالتدخل العسكري في النيجر
بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد.
وقامت مجموعة "إيكواس" بفرض عقوبات على المجلس العسكري وطالبته بإعادة بازوم إلى السلطة، وإلا فإنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات أخرى قد تشمل "التدخل العسكري".