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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الأمن-الروسي-يعتقل-شخصين-خططا-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-على-محطات-اتصالات-1080153244.html
الأمن الروسي يعتقل شخصين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي على محطات اتصالات
الأمن الروسي يعتقل شخصين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي على محطات اتصالات
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T05:29+0000
2023-08-17T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، وبدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "شخصين من منظمة مواطني الاتحاد السوفيتي المحظورة في روسيا، خططا لتفجير المحطات الرئيسية لشركتي "روس تيليكوم"، و"ترانس تيليكوم" للاتصالات في مدينة زيلينوغورسك، من أجل منع وزارة الدفاع الروسية من استدعاء المواطنين الروس للخدمة العسكرية عبر خدمة "غوس أوسلوغي" على الإنترنت".وحسب التحقيق، فإن المتهمين كانا يخططان لشراء مواد متفجرة وعبوات ناسفة ومواد أخرى من طرف ثالث لتنفيذ عمليتهم، لكن تم اعتقالهم أثناء تسلمهم المواد المتفجرة.
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الأمن الروسي يعتقل شخصين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي على محطات اتصالات

05:29 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، وبدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "شخصين من منظمة مواطني الاتحاد السوفيتي المحظورة في روسيا، خططا لتفجير المحطات الرئيسية لشركتي "روس تيليكوم"، و"ترانس تيليكوم" للاتصالات في مدينة زيلينوغورسك، من أجل منع وزارة الدفاع الروسية من استدعاء المواطنين الروس للخدمة العسكرية عبر خدمة "غوس أوسلوغي" على الإنترنت".
وحسب التحقيق، فإن المتهمين كانا يخططان لشراء مواد متفجرة وعبوات ناسفة ومواد أخرى من طرف ثالث لتنفيذ عمليتهم، لكن تم اعتقالهم أثناء تسلمهم المواد المتفجرة.
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