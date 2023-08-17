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https://sputnikarabic.ae/20230817/الحكومة-المصرية-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-أسعار-الكهرباء-1080179527.html
الحكومة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن أسعار الكهرباء
الحكومة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن أسعار الكهرباء
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك "مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية". 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:28+0000
2023-08-17T15:28+0000
مصر
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وقالت الحكومة المصرية في بيان، إن القرار جاء بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، على المواطنين.كما لفت البيان إلى أن الدولة بذلك القرار تكون قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهراً، وذلك للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.وكان الرئيس المصري، قد صرح، أمس الأربعاء، بأن بلاده تواجه أزمة اقتصادية وتحاول تقليل آثارها، عن طريق برامج للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة.وأضاف السيسي "نواجه أزمة اقتصادية ونحاول التقليل من تأثيرها.. التحدي الاقتصادي الذي تمر به مصر سيصبح تاريخاً، وسنتجاوزه بتعاون الحكومة والمواطنين".وأوضح أنه كانت هناك حاجة لتخفيف أحمال الكهرباء لـ"الحد من تكلفة الوقود المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء".
https://sputnikarabic.ae/20230816/الرئيس-المصري-يوضح-السبب-الحقيقي-لأزمة-انقطاع-الكهرباء-في-البلاد-فيديو-1080140294.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

الحكومة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن أسعار الكهرباء

15:28 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIزحام السيارات في شوارع القاهرة
زحام السيارات في شوارع القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك "مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية".
وقالت الحكومة المصرية في بيان، إن القرار جاء بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، على المواطنين.
وأضاف البيان أنه "تم تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024".
كما لفت البيان إلى أن الدولة بذلك القرار تكون قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهراً، وذلك للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
الرئيس المصري يوضح السبب الحقيقي لأزمة انقطاع الكهرباء في البلاد... فيديو
أمس, 14:17 GMT
وكان الرئيس المصري، قد صرح، أمس الأربعاء، بأن بلاده تواجه أزمة اقتصادية وتحاول تقليل آثارها، عن طريق برامج للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف السيسي "نواجه أزمة اقتصادية ونحاول التقليل من تأثيرها.. التحدي الاقتصادي الذي تمر به مصر سيصبح تاريخاً، وسنتجاوزه بتعاون الحكومة والمواطنين".

وأوضح أنه كانت هناك حاجة لتخفيف أحمال الكهرباء لـ"الحد من تكلفة الوقود المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء".
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