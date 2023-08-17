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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاعات-الجوية-تحبط-هجوما-إرهابيا-بمسيرة-أوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1080154797.html
الدفاعات الجوية تحبط هجوما إرهابيا بمسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية
الدفاعات الجوية تحبط هجوما إرهابيا بمسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود حوالي الساعة 9.00 بتوقيت موسكو،... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T07:37+0000
2023-08-17T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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"اليوم، في حوالي الساعة 9:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لشن هجوم إرهابي، من قبل نظام كييف، بواسطة طائرة دون طيار على أهداف ضمن الأراضي الروسية، وتم الكشف عن الهجوم الإرهابي وإسقاط الطائرة دون طيار بواسطة الدفاع الجوي فوق منطقة بيلغورود".وبينت الدفاع أن الهجوم الإرهابي كان مخططا لضرب البنى التحتية وأهداف حيوية ضمن أراضي روسيا الإتحادية. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، وبدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك".
https://sputnikarabic.ae/20230817/صحيفة-كييف-تحاول-إخفاء-الأسلحة-والأفراد-المهمين-من-الضربات-الروسية-1080154212.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاعات الجوية تحبط هجوما إرهابيا بمسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية

07:37 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة دفاع جوي "إس-400"
منظومة دفاع جوي إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود حوالي الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار.
"اليوم، في حوالي الساعة 9:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لشن هجوم إرهابي، من قبل نظام كييف، بواسطة طائرة دون طيار على أهداف ضمن الأراضي الروسية، وتم الكشف عن الهجوم الإرهابي وإسقاط الطائرة دون طيار بواسطة الدفاع الجوي فوق منطقة بيلغورود".
وبينت الدفاع أن الهجوم الإرهابي كان مخططا لضرب البنى التحتية وأهداف حيوية ضمن أراضي روسيا الإتحادية.

وتابع البيان: "تم رصد الطائرة دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو خسائر مادية نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

إطلاق المدافع التابعة لشرطة دونيتسك الشعبية العسكرية على مواقع القوات الأوكرانية، 6 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: كييف تحاول إخفاء الأسلحة والأفراد المهمين من الضربات الروسية
07:13 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، وبدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك".
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