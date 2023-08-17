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الدفاع الإسرائلية: واشنطن توافق على بيع إسرائيل منظومة "آرو3" لألمانية
الدفاع الإسرائلية: واشنطن توافق على بيع إسرائيل منظومة "آرو3" لألمانية
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي إلى ألمانيا، ما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T06:30+0000
2023-08-17T06:30+0000
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وافقت الحكومة الأميركية على بيع إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا في صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة عسكرية من نوعها في تاريخ إسرائيل.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "الحكومة الأميركية وافقت على صفقة بيع تاريخية لمنظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا".وأضاف البيان: "ستوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الاتحادية الألمانية وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية صفقة الدفاع التاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة دفاع في تاريخ إسرائيل".ويعتبر "آرو 3"، مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى إلى منظومة "آرو 3" القادرة على تدمير أي رأس حربي صاروخي على ارتفاع آمن.
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العالم, اسرائيل, أخبار ألمانيا
العالم, اسرائيل, أخبار ألمانيا

الدفاع الإسرائلية: واشنطن توافق على بيع إسرائيل منظومة "آرو3" لألمانية

06:30 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي إلى ألمانيا، ما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.
وافقت الحكومة الأميركية على بيع إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا في صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة عسكرية من نوعها في تاريخ إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "الحكومة الأميركية وافقت على صفقة بيع تاريخية لمنظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا".
وأضاف البيان: "ستوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الاتحادية الألمانية وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية صفقة الدفاع التاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة دفاع في تاريخ إسرائيل".
ويعتبر "آرو 3"، مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى إلى منظومة "آرو 3" القادرة على تدمير أي رأس حربي صاروخي على ارتفاع آمن.
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