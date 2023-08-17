الدفاع الإسرائلية: واشنطن توافق على بيع إسرائيل منظومة "آرو3" لألمانية
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
© AFP 2023 / John Macdougall
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي إلى ألمانيا، ما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.
وافقت الحكومة الأميركية على بيع إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا في صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة عسكرية من نوعها في تاريخ إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "الحكومة الأميركية وافقت على صفقة بيع تاريخية لمنظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا".
وأضاف البيان: "ستوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الاتحادية الألمانية وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية صفقة الدفاع التاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة دفاع في تاريخ إسرائيل".
The US government has approved the historic procurement of the Arrow 3 defense system to Germany. The IMOD, German Federal MOD and Israel Aerospace Industries will sign the landmark $3.5 billion defense agreement, marking Israel’s largest ever defense deal. 🚀🇮🇱🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/OMcGkUk3f5— Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 17, 2023
ويعتبر "آرو 3"، مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى إلى منظومة "آرو 3" القادرة على تدمير أي رأس حربي صاروخي على ارتفاع آمن.