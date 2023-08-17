https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية
الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T21:34+0000
2023-08-17T21:34+0000
2023-08-17T21:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
زورق
القوات الأوكرانية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076942151_0:20:1802:1034_1920x0_80_0_0_63c161b04d3f1bc3306d0e941c95b81b.jpg
وأضافت الدفاع الروسية، أن الهجوم تم في تمام الساعة (بتوقيت موسكو22:55، 07:55 مساءً بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كم [147 ميلاً] جنوب غرب سيفاستوبول.وأوضحت الوزارة، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية ضاربة في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية، وقامت بتدميرها.وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.وصباح الخميس، أعلنت الوزارة إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء بيلغورود بعد رصدها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات مادية أو بشرية.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الرئيس-البيلاروسي-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الفادحة-في-الهجوم-المضاد-1080182996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076942151_199:0:1603:1053_1920x0_80_0_0_b9a75b719ea374ae163da03882a148e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, زورق, القوات الأوكرانية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, زورق, القوات الأوكرانية, روسيا
الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية
21:34 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 21:38 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مساء الخميس مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
وأضافت الدفاع الروسية، أن الهجوم تم في تمام الساعة (بتوقيت موسكو22:55، 07:55 مساءً بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كم [147 ميلاً] جنوب غرب سيفاستوبول.
وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، فشل زورق معاد غير مأهول
في تحقيق هدفه، ودُمر بنيران الأسلحة على متن سفن أسطول البحر الأسود.
وأوضحت الوزارة، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية ضاربة في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية، وقامت بتدميرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
وصباح الخميس، أعلنت الوزارة إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء بيلغورود بعد رصدها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات مادية أو بشرية.