عربي
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك على كافة الأصعدة
https://sputnikarabic.ae/20230817/الصين-تعارض-إمداد-أمريكا-لأوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-1080180508.html
الصين تعارض إمداد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية
الصين تعارض إمداد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية
قال فاليري ريفينكو، رئيس قسم التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، إن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو ضد نقل الذخائر العنقودية من قبل الولايات... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:53+0000
2023-08-17T15:53+0000
الصين
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101699/53/1016995367_0:663:1386:1443_1920x0_80_0_0_9e752e42a58472f531569ee5ab5b49bb.jpg
وكتب ريفينكو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الخميس: "وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانغ فو زار أوسيبوفيتشي، عاصمة المدفعية البيلاروسية".وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري.وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي بقادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تتجاهل-المطالب-الروسية-بشأن-انتهاكات-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1080177816.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101699/53/1016995367_0:533:1386:1573_1920x0_80_0_0_b0c5b63225f5ea42ea5902d54656d175.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, رصد عسكري, روسيا
الصين, رصد عسكري, روسيا

الصين تعارض إمداد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

15:53 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Mikitenko / الانتقال إلى بنك الصورقنابل عنقودية
قنابل عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Mikitenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال فاليري ريفينكو، رئيس قسم التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، إن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو ضد نقل الذخائر العنقودية من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، لأن ذلك قد يثير أزمة إنسانية، ولا يدعمه في ذلك حتى بعض حلفاء واشنطن.
وكتب ريفينكو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الخميس: "وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانغ فو زار أوسيبوفيتشي، عاصمة المدفعية البيلاروسية".

وبحسبه، أشار وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانغفو إلى أن نقل الولايات المتحدة واستخدام الذخائر العنقودية من قبل أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة إنسانية، وهذا يتعارض مع رأي المجتمع الدولي وحتى بعض حلفاء الولايات المتحدة.

السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية
15:11 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".
وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي بقادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала