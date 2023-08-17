https://sputnikarabic.ae/20230817/الصين-تعارض-إمداد-أمريكا-لأوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-1080180508.html
الصين تعارض إمداد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية
الصين تعارض إمداد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية
قال فاليري ريفينكو، رئيس قسم التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، إن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو ضد نقل الذخائر العنقودية من قبل الولايات... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:53+0000
2023-08-17T15:53+0000
2023-08-17T15:53+0000
الصين
رصد عسكري
روسيا
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وكتب ريفينكو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الخميس: "وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانغ فو زار أوسيبوفيتشي، عاصمة المدفعية البيلاروسية".وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري.وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي بقادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تتجاهل-المطالب-الروسية-بشأن-انتهاكات-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1080177816.html
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الصين, رصد عسكري, روسيا
الصين تعارض إمداد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية
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قال فاليري ريفينكو، رئيس قسم التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، إن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو ضد نقل الذخائر العنقودية من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، لأن ذلك قد يثير أزمة إنسانية، ولا يدعمه في ذلك حتى بعض حلفاء واشنطن.
وكتب ريفينكو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الخميس: "وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانغ فو زار أوسيبوفيتشي، عاصمة المدفعية البيلاروسية".
وبحسبه، أشار وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانغفو إلى أن نقل الولايات المتحدة واستخدام الذخائر العنقودية من قبل أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة إنسانية، وهذا يتعارض مع رأي المجتمع الدولي وحتى بعض حلفاء الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".
وأضاف البيان
أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي بقادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".