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https://sputnikarabic.ae/20230817/القاذفة-الروسية-الأسطورية-توبوليف-95-تعزز-بقوة-مضاعفة-1080162193.html
القاذفة الروسية الأسطورية "توبوليف 95" تعزز بقوة مضاعفة
القاذفة الروسية الأسطورية "توبوليف 95" تعزز بقوة مضاعفة
صرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أوليغ بوشاروف بأن قدرة القاذفات الاستراتيجية "توبوليف 95" ستتضاعف هذا العام. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T09:41+0000
2023-08-17T09:41+0000
سلاح روسيا
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روسيا
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وقال نائب الوزير خلال زيارة الشركة الروسية الهندسية "كوزنتسوف" في سمارا،: "هذا العام، في إطار برنامج "توبوليف 95" وبفضل كوزنتسوف، ستضاعف القوة القتالية لقاذفاتنا الاستراتيجية".وأوضح أن تنفيذ أمر دفاع الدولة يتم تأمين تلبيته من خلال المعدات التكنولوجية لشركة "كوزنتسوف".وقال بوشاروف: "يتم إنتاج المحركات الخاصة بالطائرات هنا أيضأ، إن كي-32" من السلسلة الثانية. ونرى بالفعل موثوقية في هذا الإنتاج التسلسلي، وقد تم تنفيذ جميع البرامج طويلة الأجل التي قدمتها الحكومة". و تعدالقاذفات الاستراتيجية من طراز"توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".
https://sputnikarabic.ae/20230605/قاذفات-تو-95-الاستراتيجية-الروسية-تحلق-فوق-بحار-أوروبا-الشمالية-ترافقها-مقاتلات-ميغ-31-فيديو-1077757841.html
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سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا

القاذفة الروسية الأسطورية "توبوليف 95" تعزز بقوة مضاعفة

09:41 GMT 17.08.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federationطائرة "تو-95إم إس"
طائرة تو-95إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
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صرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أوليغ بوشاروف بأن قدرة القاذفات الاستراتيجية "توبوليف 95" ستتضاعف هذا العام.
وقال نائب الوزير خلال زيارة الشركة الروسية الهندسية "كوزنتسوف" في سمارا،: "هذا العام، في إطار برنامج "توبوليف 95" وبفضل كوزنتسوف، ستضاعف القوة القتالية لقاذفاتنا الاستراتيجية".
وأوضح أن تنفيذ أمر دفاع الدولة يتم تأمين تلبيته من خلال المعدات التكنولوجية لشركة "كوزنتسوف".
وقال بوشاروف: "يتم إنتاج المحركات الخاصة بالطائرات هنا أيضأ، إن كي-32" من السلسلة الثانية. ونرى بالفعل موثوقية في هذا الإنتاج التسلسلي، وقد تم تنفيذ جميع البرامج طويلة الأجل التي قدمتها الحكومة".
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و تعدالقاذفات الاستراتيجية من طراز"توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".
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