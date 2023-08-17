https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالقنابل-العنقودية-1080163557.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالقنابل العنقودية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالقنابل العنقودية
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا "JCCC" في بيان على"تلغرام"، بأن القوات... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:22+0000
2023-08-17T10:22+0000
2023-08-17T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان، "تم تسجيل عمليات قصف من القوات المسلحة الأوكرانية في حوالي 12:10 منطقة غاليتسينوفكا في مدينة دونيتسك مقاطعة كيروف، حيث تم إطلاق قذيفتين "كاسيت" من عيار 155 ملم.وبعدها بخمس دقائق، تم قصف ماكييفكا، وكذلك منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، إذ أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه سبع قذائف من عيار 155 ملم عليهم.وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى، وهي محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا ليستا من بينها، عند تفجير هذه القنابل تقذف مقذوفات أصغر بعضها لا يعمل لأسباب فنية، فتصبح ألغامًا يمكن أن تقتل أو تشوه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-عسكري-ظهور-مرتزقة-ألمان-في-اتجاه-كوبيانسك-1080160687.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالقنابل العنقودية
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا "JCCC" في بيان على"تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية تواصل قصف دونيتسك بالذخائر العنقودية.
وجاء في البيان، "تم تسجيل عمليات قصف من القوات المسلحة الأوكرانية
في حوالي 12:10 منطقة غاليتسينوفكا في مدينة دونيتسك مقاطعة كيروف، حيث تم إطلاق قذيفتين "كاسيت" من عيار 155 ملم.
وبعدها بخمس دقائق، تم قصف ماكييفكا، وكذلك منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، إذ أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه سبع قذائف
من عيار 155 ملم عليهم.
ومنذ صباح الخميس، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل أكثر من 30 قذيفة على مناطق مختلفة من دونيتسك، أكثر من عشر منها كانت قذائف عنقودية.
وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة
كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى، وهي محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا ليستا من بينها، عند تفجير هذه القنابل تقذف مقذوفات أصغر بعضها لا يعمل لأسباب فنية، فتصبح ألغامًا يمكن أن تقتل أو تشوه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال العسكرية.