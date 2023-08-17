https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-لوحدة-اللواء-الميكانيكي-67-الأوكرانية-ومستودع-ذخيرة--عاجل-1080165630.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 67 الأوكرانية ومستودع ذخيرة
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 67 الأوكرانية ومستودع ذخيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:51+0000
2023-08-17T10:51+0000
2023-08-17T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_2fcefac5528c694885f305cd96ec8bc9.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الروسية من اعتراض صاروخ من طراز "هيمارس".وقالت الدفاع: "تم تدمير 18 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف و زابوروجيه".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تضرب-نقطتي-تحكم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1080163808.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_1cdc63a5201b65fea25781225afc82c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 67 الأوكرانية ومستودع ذخيرة
10:51 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة بالقرب من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الروسية من اعتراض صاروخ من طراز "هيمارس".
وقالت الدفاع: "تم تدمير 18 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف و زابوروجيه".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.