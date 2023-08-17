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القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-لوحدة-اللواء-الميكانيكي-67-الأوكرانية-ومستودع-ذخيرة--عاجل-1080165630.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 67 الأوكرانية ومستودع ذخيرة
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 67 الأوكرانية ومستودع ذخيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:51+0000
2023-08-17T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الروسية من اعتراض صاروخ من طراز "هيمارس".وقالت الدفاع: "تم تدمير 18 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف و زابوروجيه".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تضرب-نقطتي-تحكم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1080163808.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 67 الأوكرانية ومستودع ذخيرة

10:51 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 17.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة بالقرب من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الروسية من اعتراض صاروخ من طراز "هيمارس".
وقالت الدفاع: "تم تدمير 18 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف و زابوروجيه".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
10:37 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
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