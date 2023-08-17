https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تدمر-موقع-قيادة-الحرب-الإلكترونية-والدفاع-الجوي-الأوكراني-في-كراماتورسك--1080152344.html
القوات الروسية تدمر موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الأوكراني في كراماتورسك
القوات الروسية تدمر موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الأوكراني في كراماتورسك
أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات تجمع "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، صباح اليوم الخميس، أن القوات الصاروخية الروسية قامت بضرب موقع قيادة الحرب الإلكترونية... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T03:51+0000
2023-08-17T03:51+0000
2023-08-17T03:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "ضربت وحدة من وحدة الصواريخ في الجنوب العسكري الإقليمي نقطة التحكم في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتورسك".وأضاف أن القوات العسكرية أيضاً قد دمرت مستودع للذخيرة في منطقة بيلوبوروفكي ونقطتي تمركز مؤقتة لوحدات اللواء الميكانيكي المستقل 110، ومستودع ذخيرة ميداني، وثلاث سيارات "بيك آب" للعدو في مناطق بيرديتشيف، أفدييفكا وبيرفومايسكوي.وتمكنت القوات الروسية أيضاً خلال القتال من تدمير هاون M777 الأمريكي في منطقة زفانوفكا، وهاون D-20 بالقرب من سبورني، وهاون D-30 في سيفيرسك.وأضاف أستافييف: "استخدمت طواقم مقاتلات القاذفة سو-34 في تجمع قوات "الجنوب" ضربات ذاتية التوجيه باستخدام ذخائر موجهة ضد أهداف القوات الأوكرانية في الاتجاهات بليسيتشانسك، وسوليدارو-أرتيموفسك، وأليكساندرو-كالينوفسك".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230813/المدفعية-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1080018710.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الأوكراني في كراماتورسك
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أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات تجمع "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، صباح اليوم الخميس، أن القوات الصاروخية الروسية قامت بضرب موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتورسك.
وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك
": "ضربت وحدة من وحدة الصواريخ في الجنوب العسكري الإقليمي نقطة التحكم في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتورسك".
وأضاف أن القوات العسكرية أيضاً قد دمرت مستودع للذخيرة في منطقة بيلوبوروفكي ونقطتي تمركز مؤقتة لوحدات اللواء الميكانيكي المستقل 110، ومستودع ذخيرة ميداني، وثلاث سيارات "بيك آب" للعدو في مناطق بيرديتشيف، أفدييفكا وبيرفومايسكوي.
وتمكنت القوات الروسية أيضاً خلال القتال من تدمير هاون M777 الأمريكي في منطقة زفانوفكا، وهاون D-20 بالقرب من سبورني، وهاون D-30 في سيفيرسك.
وأضاف أستافييف: "استخدمت طواقم مقاتلات القاذفة سو-34 في تجمع قوات "الجنوب" ضربات ذاتية التوجيه باستخدام ذخائر موجهة ضد أهداف القوات الأوكرانية في الاتجاهات بليسيتشانسك، وسوليدارو-أرتيموفسك، وأليكساندرو-كالينوفسك".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.