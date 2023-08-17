عربي
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تضرب-نقطتي-تحكم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1080163808.html
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر خلال اليوم نقطتي تحكم لطائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:37+0000
2023-08-17T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق لاستوتشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وإيفانوفسكوي في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير نقطتي تحكم للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلية 14 و25و95 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".ووفقا للبيان: "تم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاون ذاتي الدفع ومدفعية "أم777" بولندي الصنع ومدفعي ذاتية الدفع "أم 109" أمريكية الصنع".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالقنابل-العنقودية-1080163557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية

10:37 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 17.08.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر خلال اليوم نقطتي تحكم لطائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق لاستوتشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وإيفانوفسكوي في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير نقطتي تحكم للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلية 14 و25و95 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
ووفقا للبيان: "تم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاون ذاتي الدفع ومدفعية "أم777" بولندي الصنع ومدفعي ذاتية الدفع "أم 109" أمريكية الصنع".
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالقنابل العنقودية
10:22 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала