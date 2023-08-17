https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الروسية-تضرب-نقطتي-تحكم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1080163808.html
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر خلال اليوم نقطتي تحكم لطائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:37+0000
2023-08-17T10:37+0000
2023-08-17T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق لاستوتشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وإيفانوفسكوي في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير نقطتي تحكم للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلية 14 و25و95 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".ووفقا للبيان: "تم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاون ذاتي الدفع ومدفعية "أم777" بولندي الصنع ومدفعي ذاتية الدفع "أم 109" أمريكية الصنع".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالقنابل-العنقودية-1080163557.html
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روسيا
القوات الروسية تضرب نقطتي تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية
10:37 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر خلال اليوم نقطتي تحكم لطائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق لاستوتشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وإيفانوفسكوي في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير نقطتي تحكم للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلية 14 و25و95 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
ووفقا للبيان: "تم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاون ذاتي الدفع ومدفعية "أم777" بولندي الصنع ومدفعي ذاتية الدفع "أم 109" أمريكية الصنع".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.