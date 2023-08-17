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https://sputnikarabic.ae/20230817/المخابرات-التركية-توقف-شخصا-يقلد-صوت-أردوغان--1080181979.html
المخابرات التركية توقف شخصا يقلد صوت أردوغان
المخابرات التركية توقف شخصا يقلد صوت أردوغان
ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على شخص حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤوليين حكوميين بارزين من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T16:23+0000
2023-08-17T16:23+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، إن المخابرات التركية أوقفت اليوم الخميس هذا الشخص بعدما حددت هويته.وأضافت أن المتهم "كان يحاول جني مكاسب من تقليد صوت الرئيس والاتصال برجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين".واستخدم المتهم أكثر من 10 خطوط هواتف مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب في تقليد صوت أردوغان عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقام بالاتصال برجال أعمال.ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تسمها أنه "تم القبض على المشتبه به في وقت قصير نتيجة للعمل الحساس لفرق الأمن السيبراني في المخابرات التركية وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية".ودعت السلطات التركية المواطنين إلى "ضرورة توخي الحذر حيال مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية"، مؤكدة أن "التدابير ضد الاحتيال الصوتي وعلى الهويات ستستمر بشكل متزايد".
https://sputnikarabic.ae/20230815/احتجاز-إسرائيلي-في-تركيا-بسبب-غرض-تاريخي-في-حقيبته-1080094264.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

المخابرات التركية توقف شخصا يقلد صوت أردوغان

16:23 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على شخص حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤوليين حكوميين بارزين من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، إن المخابرات التركية أوقفت اليوم الخميس هذا الشخص بعدما حددت هويته.
وأضافت أن المتهم "كان يحاول جني مكاسب من تقليد صوت الرئيس والاتصال برجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين".
واستخدم المتهم أكثر من 10 خطوط هواتف مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب في تقليد صوت أردوغان عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقام بالاتصال برجال أعمال.
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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تسمها أنه "تم القبض على المشتبه به في وقت قصير نتيجة للعمل الحساس لفرق الأمن السيبراني في المخابرات التركية وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية".
ودعت السلطات التركية المواطنين إلى "ضرورة توخي الحذر حيال مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية"، مؤكدة أن "التدابير ضد الاحتيال الصوتي وعلى الهويات ستستمر بشكل متزايد".
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