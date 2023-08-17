https://sputnikarabic.ae/20230817/بوتين-سأتحدث-مع-لوكاشينكو-بشأن-إنشاء-خط-نقل-سريع-بين-موسكو-ومينسك-1080172098.html
بوتين: سأتحدث مع لوكاشينكو بشأن إنشاء خط نقل سريع بين موسكو ومينسك
بوتين: سأتحدث مع لوكاشينكو بشأن إنشاء خط نقل سريع بين موسكو ومينسك
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيتحدث مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول إنشاء طريق سريع بين موسكو ومينسك. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T13:24+0000
2023-08-17T13:24+0000
2023-08-17T13:24+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين في حفل إطلاق حركة المرور على طول الخط المركزي الثالث لموسكو: "سيكون من الضروري العمل على هذه القضية، بشأن إنشاء طريق سريع عالي السرعة، مع حكومة بيلاروسيا، وسأتحدث مع الرئيس، إذ أن اتجاه مينسك سيكون مطلوبًا بشدة من قبل كل من مواطنينا ومواطني بيلاروسيا، خاصة وأننا نعمل على تطوير بناء دولة الاتحاد بوتيرة جيدة".سيربط الخط الثالث اتجاهات لينينغراد وكازان لسكة حديد موسكو، وسيبلغ طوله 85 كيلومترًا، وسيضم 41 محطة، 14 منها ستصبح محطات نقل، سيحسن الخط الفرعي وضع النقل في 24 منطقة في موسكو وأربع مدن في مقاطعة موسكو، وفقًا للخبراء، سيستخدم هذا الخط أكثر من 577 ألف شخص يوميًا.يشار إلى أن التنسيق بين البلدين مستمر في جميع الأصعدة، كان آخرها انضمام بيلاروسيا إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون، وهي منظمة دولية أسسها قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
https://sputnikarabic.ae/20230817/وقعت-شركة-روس-أبورون-إكسبورت-الروسية-عقود-تصدير-أسلحة-بقيمة-600-مليون-دولار-1080170428.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
بوتين: سأتحدث مع لوكاشينكو بشأن إنشاء خط نقل سريع بين موسكو ومينسك
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيتحدث مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول إنشاء طريق سريع بين موسكو ومينسك.
وقال بوتين في حفل إطلاق حركة المرور
على طول الخط المركزي الثالث لموسكو: "سيكون من الضروري العمل على هذه القضية، بشأن إنشاء طريق سريع عالي السرعة، مع حكومة بيلاروسيا، وسأتحدث مع الرئيس، إذ أن اتجاه مينسك سيكون مطلوبًا بشدة من قبل كل من مواطنينا ومواطني بيلاروسيا، خاصة وأننا نعمل على تطوير بناء دولة الاتحاد بوتيرة جيدة".
سيربط الخط الثالث اتجاهات لينينغراد وكازان لسكة حديد موسكو، وسيبلغ طوله 85 كيلومترًا، وسيضم 41 محطة، 14 منها ستصبح محطات نقل، سيحسن الخط الفرعي وضع النقل في 24 منطقة في موسكو وأربع مدن في مقاطعة موسكو، وفقًا للخبراء، سيستخدم هذا الخط أكثر من 577 ألف شخص يوميًا.
يشار إلى أن التنسيق بين البلدين مستمر في جميع الأصعدة، كان آخرها انضمام بيلاروسيا إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون
، وهي منظمة دولية أسسها قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.