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بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك على كافة الأصعدة
https://sputnikarabic.ae/20230817/بوتين-ورئيسي-يبحثا-هاتفيا-التعاون-المشترك-على-كافة-الأصعدة--عاجل-1080181539.html
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك على كافة الأصعدة
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك على كافة الأصعدة
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي محادثة هاتفية، ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T15:51+0000
2023-08-17T16:07+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
إيران
إبراهيم رئيسي
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وأضاف الكرملين، في بيان اليوم الخميس: "أكد بوتين ورئيسي على مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية".وذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "نوقشت قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مراعاة مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس".وأعرب بوتين ورئيسي عن "رضاهما عن المستوى العالي للعلاقات الروسية الإيرانية".وأعربت السفارة الروسية لدى طهران، في 14 أغسطس/ آب، عن تعازيها لقيادة وشعب إيران، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد وضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز.وجاء في بيان السفارة الروسية، الذي نشر عبر "تلغرام": "نعرب عن خالص تعازينا لقيادة إيران وشعبها، على مأساة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه شيراغ في شيراز".وأضاف البيان: "يدين الجانب الروسي ذلك الهجوم بشدة، ويعرب عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا".
https://sputnikarabic.ae/20230813/الرئيس-الإيراني-هجوم-شيراز-إرهابي-ويجب-التعرف-على-المسؤولين-عنه-ومعاقبتهم-1080035752.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي
فلاديمير بوتين, روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك على كافة الأصعدة

15:51 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 16:07 GMT 17.08.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik
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أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي محادثة هاتفية، ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.
وأضاف الكرملين، في بيان اليوم الخميس: "أكد بوتين ورئيسي على مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية".
وذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "نوقشت قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مراعاة مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس".

أعرب بوتين عن مواساته لرئيس إيران فيما يتعلق بالعمل الإرهابي في مسجد مدينة شيراز في 13 أغسطس/ آب".

وأعرب بوتين ورئيسي عن "رضاهما عن المستوى العالي للعلاقات الروسية الإيرانية".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
الرئيس الإيراني: هجوم شيراز إرهابي ويجب التعرف على المسؤولين عنه ومعاقبتهم
13 أغسطس, 20:10 GMT
وأعربت السفارة الروسية لدى طهران، في 14 أغسطس/ آب، عن تعازيها لقيادة وشعب إيران، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد وضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز.
وجاء في بيان السفارة الروسية، الذي نشر عبر "تلغرام": "نعرب عن خالص تعازينا لقيادة إيران وشعبها، على مأساة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه شيراغ في شيراز".
وأضاف البيان: "يدين الجانب الروسي ذلك الهجوم بشدة، ويعرب عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا".
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