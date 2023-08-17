https://sputnikarabic.ae/20230817/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1080152476.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T04:06+0000
2023-08-17T04:06+0000
2023-08-17T04:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات تجمع "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، صباح اليوم الخميس، أن القوات الصاروخية الروسية قامت بضرب موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتورسك.