https://sputnikarabic.ae/20230817/ثلاث-طائرات-روسية-تعبر-حدود-إستونيا-وفنلندا-بسبب-عاصفة-جوية-1080163442.html
ثلاث طائرات روسية تعبر حدود إستونيا وفنلندا بسبب عاصفة جوية
ثلاث طائرات روسية تعبر حدود إستونيا وفنلندا بسبب عاصفة جوية
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، أن ثلاث طائرات روسية عبرت الحدود الجوية الفنلندية والإستونية، بسبب العوامل الجوية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T10:13+0000
2023-08-17T10:13+0000
2023-08-17T10:23+0000
العالم
روسيا
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وجاء في البيان الصادر عن الوكالة: "في 17 أغسطس 2023، اضطرت ثلاث طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "شركة روسيا" و"أورال إيرلاينز" و"سفيرني فيتر"، كانت تحلق فوق المياه المحايدة من / إلى كالينينغراد، بسبب الظروف الجوية الصعبة وعاصفة رعدية، إلى عبور الحدود الجوية لفنلندا وإستونيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
ثلاث طائرات روسية تعبر حدود إستونيا وفنلندا بسبب عاصفة جوية
10:13 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، أن ثلاث طائرات روسية عبرت الحدود الجوية الفنلندية والإستونية، بسبب العوامل الجوية.
وجاء في البيان الصادر عن الوكالة: "في 17 أغسطس 2023، اضطرت ثلاث طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "شركة روسيا" و"أورال إيرلاينز" و"سفيرني فيتر"، كانت تحلق فوق المياه المحايدة من / إلى كالينينغراد، بسبب الظروف الجوية الصعبة وعاصفة رعدية، إلى عبور الحدود الجوية لفنلندا وإستونيا".